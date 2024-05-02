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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Şahinler Holding yeni alanlarla büyüyor

Tekstil yatırımlarıyla bilinen Şahinler Holding, pandemiyle birlikte turizme 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

02 Mayıs 2024
Şahinler Holding yeni alanlarla büyüyor

Toplamda beş otele ulaştıklarını söyleyen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, “Yeni yatırım alanımız ambalaj olacak” diyor.

Şahinler Holding, Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyon alanında önde gelen gruplarından biri. Almanya'ya mühendislik okumak için giden Kemal Şahin'in girişimleriyle 1982'de kurulan holding, tekstilin yanında 1992 yılında Belek'te Megasaray Belek Otel'le turizm alanında da yatırım yaptı. Sonrasında inşaat, serbest bölge işletmeciliği, yiyecek-içecek sektörü gibi farklı alanlarda da yatırımları oldu. 

Bugün Türkiye ve Almanya'nın yanında Fransa, Bulgaristan, Mısır ve Ürdün'de yatırımları bulunuyor. Grubun yıllık cirosu 1 milyar dolara ulaşmış durumda ve 10 binin üzerinde çalışan istihdam ediyor.

TURİZMLE TENİS BİRLEŞTİRİLDİ

Uzun yıllar, tekstil ve konfeksiyon ağırlıklı yatırımları ile yola devam eden Şahinler Holding, pandemi ile birlikte başta turizm olmak için farklı alanlardaki işlerde de büyüme stratejisi belirledi. Kemal Şahin, portföy çeşitlemesi yaparak, olası riskleri de en aza indirdiklerini ifade ediyor.

1992 yılında devreye alınan Megasaray Belek'in ardından pandemi ile birlikte Kayseri Erciyes'te iki otel, Megasayaray Side ve Megasaray Antalya devreye girdi. Toplamda yapılan 100 milyon dolarlık yatırımla 3 bin 500 yatak kapasitesine ulaşıldı. 

Dağ otelleri ile personeli daha verimli kullandıklarını söyleyen Kemal Şahin, "Turizmin yanında sporu birleştirdik. Belek otelimizde Türkiye'nin en önemli tenis turnuvalara düzenleniyor. Erciyes'te de 11 kort yaparak sporla otelimizi birleştireceğiz. Konyaaltı otelimiz ile Side otelimizde de tenis kortları olacak" diyor. Kemal Şahin'in Belek'te sporcular için bir spor oteli yapmayı da arzu ediyor.
 

AMBALAJ VE SERBEST BÖLGE YATIRIMLARI

Kemal Şahin, bu yıl var oldukları catering iş alanına paralel olarak ambalaj işine gireceklerini de aktarıyor. Ambalajda hazır yiyeceklerin paketlenmesi konusunda bir çalışma yürüteceklerini aktaran Şahin, bu iş sahasının hızlıca büyüdüğünü ifade ediyor. 

Şahin, Çorlu'da var olan tekstil fabrikasının yanındaki arazide bu yatırımı gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekliyor. 

Tekirdağ Ergene'deki 2 milyon metrekarelik serbest bölgenin tam kapasite dolduğunu söyleyen Kemal Şahin, yine Trakya bölgesinde en az 1 milyon metrekare yer aradıklarını ve ikinci bir serbest bölge yatırımı yapmak istediklerini aktarıyor.

Tekstildeki yatırımlar da devam ediyor

Kemal Şahin diğer alanlara yatırımı yaparken, tekstil aktivitesini de geliştirdiklerini anlattı. Mısır'da kapasiteyi ikiye katlayacak yatırımı bir iki içinde devreye alacaklarını ve yıllık ihracat rakamını 35 milyon dolardan 60 milyon doların üzerine taşıyacaklarını anlatan Kemal Şahin, "Erzincan'da başlattığımız 20 milyon Euro'luk yatırımı etap etap bu yıl sonundan itibaren devreye almak istiyoruz” diyor.
 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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