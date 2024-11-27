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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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“Sakarya, tarımsal üretime zarar vermeden sanayide büyümesini sürdürecek”

Sakarya, 10 milyar dolarlık ihracat, 4 milyar dolarlık ithalat ile hem ihracat hem de üretim şehri. Sanayinin yanında Adapazarı ve Pamukova gibi Türkiye’nin verimli iki ovasına sahip olduğu için tarım ve hayvancılık alanında da önemli bir şehir. Sakarya’da hedef tarımsal üretime zarar vermeden yeni kurulacak OSB’lerle ekonomik büyümeye devam etmek.

27 Kasım 2024 | 16:31
“Sakarya, tarımsal üretime zarar vermeden sanayide büyümesini sürdürecek”

Geçen hafta tarım ve sanayi alanında önemli bir şehir olan Sakarya’yı ziyaret ettik. Sakarya  Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettik. Şehrin sanayi alanındaki hedeflerini Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ’dan dinledik. Tarımsal üretime ve tarıma dayalı sanayiye zarar vermeden sanayileşmeye yeni OSB alanları yaratmaya devam edeceklerini anlatan Başkan Altuğ, şehrin 2054 hedeflerini anlattı. Yine yaptığımız ziyarette bizleri ağırlayan paslanmaz çeliğe dayalı üretim yapan sanayiciler, yaşadıkları zorlukları anlattılar.

SANAYİNİN BÜYÜMESİ SÜRECEK
Amaçlarının şehrin tarımsal üretimine zarar vermeden yüz ölçümünün yüzde 2’lik kısmını sanayileştirmek olduğunu anlatan Altuğ, üç yeni OSB’nin oluşturulduğunu kaydetti. Sakarya’nın plakasından da ilham alarak 2054 hedeflerini oluşturduğunu anlatan Altuğ, zamanla tarım arazilerine zarar vermeden şehrin kuzey bölgeleri başta olmak üzere yeni OSB’lerin gündeme geleceğini kaydetti.

PASLANMAZA EK VERGİ
Akgün Altuğ, “Türkiye’deki mevcut ekonomik şartlar üreticilerimizi zorluyor. Yaşanan enflasyon, döviz kurlarının sabit kalması, aşırı değerli TL, sadece Sakaryalı dev firmalarımızı değil, KOBİ’lerimizi de ciddi şekilde etkiliyor. Bu kadar zorluk yaşanırken, bir de paslanmaz çeliğe ek vergi getirilmesi için başlatılan soruşturma, üreticileri daha da zorlayacak. Yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılan vergiler bu kadar zorlarken yeni bir vergi gelmesi için çalışma yapılmasını doğru bulmuyoruz. Rekabet avantajımızı kaybediyoruz. Sakarya’da binlerce üretici paslanmaz çelik kullanıyor. Sadece süt ürünleri üretim makineleri üreten 100 tane firmamız var. Bunların da ana ham maddesi paslanmaz çelik bu alandaki üreticilerimiz pazarlarını kaybetmeye başladı.” dedi.  

Ekonomist Dergisi Yayın YönetmeniTalip Yılmaz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ’u ziyaret etti ve şehrin ekonomik görünümü hakkında bilgi aldı.

SANAYİCİLER UYARIDA BULUNDU
Hatırlanacağı üzere Türkiye’de bir firmanın talebiyle başlatılan anti-damping soruşturması nedeniyle yaşanması muhtemel sorunlara dikkat çeken üreticiler, ilave verginin işlerine ciddi zarar vereceği değerlendirmesinde bulundular.

Peymak Gıda ve Süt Makineleri Genel Müdürü Şenol Çalışkan, “Bir aile işletmesiyiz. Yüzde 100 ham maddemiz krom. Son vergi artışları bizi çok etkiledi. Ülke olarak tek çıkar yolumuz ihracat. Ancak ihracatta çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Toplam ciromuzun yüzde 75’i ihracattan geliyor. Toplam 25 milyon dolarlık ciromuz var. Ancak artık rakiplerimiz ile rekabet edemez durumdayız. Bir de ek vergi gelirse hiç rekabet edemeyeceğiz” dedi.

Yaşanan kur baskısı ve yükselen maliyetlerimize ek olarak bir de ek vergilerin üreticileri zorladığını söyleyen Novac Makine Pazarlama Müdürü Müfit Güreş, şunları söyledi: “2 yıl öncesine kadar rakip ülkemiz İtalya’daki üreticilere göre yüzde 35 uygun fiyatlı ürün satardık. Ancak şimdi yüzde 20 daha pahalı konumdayız. Çinli üreticiler de çok güçlendi. Şimdi onlara ek olarak Pakistan ve Hindistan devreye girmeye başladı. Böylesine sorunlar varken, ek vergilerle uğraşıyoruz.”

Fabrikalar anahtar teslim üretim gerçekleştiren Çemsan Firması’nın Genel Müdürü Yalçın Açıldı da, “1985 yılında aile firması olarak kurulduk. Genel makine imalatı yapıyorduk. Gıda konusunda uzmanlaşmaya başladık. Yurtdışında da Türkiye’de de anahtar teslim fabrikalar kuruyoruz. Paslanmaz çelikte yaşanan vergi artışları çok önemli bir boyuta ulaştı. Ham maddeyi alırken maliyet avantajının olması gerekiyor. Ancak bu olmayınca zorlanıyoruz. Burada maliyetler artınca rakiplerin gerisinde kalıyoruz” diye konuştu.

1958’den bu yana sıkma makineleri, açma makineleri, soyma makineleri, yıkama ekipmanları üretimi yaptıklarını kaydeden Cancan Firması’nın Genel Müdürü Tunç Özuğurlu, “Türkiye Rekabet Kurumu var. Bu kurum tekelleşmenin önüne geçmek için faaliyet gösteriyor. Ancak Posco tekel olmak için her yolu deniyor. Uzun yıllardır söz konusu firma ile mücadele halindeyiz. Ancak üreticiyi negatif etkiliyorlar” ifadelerini kullandı.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
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Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
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