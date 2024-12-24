Şanlıurfa'da Çinliler ile termos üretecek

Şanlıurfa’da 2016 yılından bu yana faaliyette bulunan Termosan Çelik, 10 bin adet/gün kapasitesiyle, Türkiye pazarında en büyük termos üreticisi konumunda. Yurt içinde yıllık yaklaşık 15 milyon dolarlık bir ithalatı ikame eden şirket, yine Hindistan’dan Güney Amerika’ya, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden Afrika ve Avrupa’ya toplam 480’den fazla markaya da ‘private label’ üretim yapıyor.

Termosan, 2016 yılındaki bu yatırımının ardından artan taleple birlikte yeni bir yatırıma soyunuyor. Çinli ortaklarla birlikte yine Şanlıurfa'da 25 milyon dolara 40 bin adet/gün kapasiteli yeni bir yatırıma başlandı. Termomug Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, "Çinli ortağın payı yüzde 40, bizim payımız yüzde 60. Fabrikayı Mayıs 2026'da devreye almayı hedefliyoruz. İç pazarın yanında bu fabrikamız başta ABD olmak üzere ihracat pazarlarına çalışacak" dedi.

ÇİNLİ ORTAK DÜNYA DEVİ

Proje için makine siparişlerini vermeye hazırlanırken Çin’den ortaklık teklifi aldıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: “Mevcut tesisimizde birçok konuda danışmanlığımızı yapan ve makine tedarikçimiz olan ve Dai Bin ve Çin’de hali hazırda büyük bir kapasite ile termos üretimi yapan Zhejiyang Yongheng HouseHold’un Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yichao, yeni projemizde bizimle ortak olmak istediklerini söylediler. Özellikle Amerika pazarına hitap eden Çinli firmalar, Amerika - Çin arasında devam eden ticari çekişmelerden dolayı oradaki varlıklarını koruyabilmek için Çin dışında yatırım yapmaya yöneldiler. Kendilerinin bize ortaklık teklifi de bu sebeple oldu. Bizim bölgesel gücümüz ve Made in Türkiye markamız ile Çin’in de know-how’ını birleştirerek kısa sürede termos ürün gamında, Türkiye’yi dünya pazarındaki en kuvvetli tedarikçilerden biri haline getireceğimize inanıyoruz.”

STANLEY İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Mevcut durumda ihracat oranının toplam cironun yüzde 25’i seviyelerinde olduğunu ve yeni yatırımla bu oranı 2 yıl içinde yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, “Dünya, Çin dışında üretici arıyor ve ihracat pazarından da güçlü ve yüksek talepler alıyoruz. Bu nedenle ihracat pazarına daha hızlı ve daha yüksek adetlerde hitap edebilmek için Termomug Çelik tesisimizi kuruyoruz. Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde Çin dışı alternatif arayışındaki mega müşterileri hedefliyoruz. Özellikle Amerika, 1,5 milyar dolarlık termos pazarı ile dünyanın en büyük alıcısı. Dünya çapında ünlü olan termos markaları da Amerika merkezli. Bununla birlikte dev kahve zincirleri ve perakende zincirleri var. Örneğin; Stanley, Yeti gibi termos markaları ile şu an somut görüşmeler halindeyiz” ifadelerini kullandı.

ZHOU YICHAO: TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMDAN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ

Çin’de yaklaşık 20 yıldır termos üretimi yaptıklarını ve dünyadaki önemli kahve zincirleri ve markalarla çalıştıklarını söyleyen Zhejiyang Yongheng HouseHold’un Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yichao; daha önce yatırım için Tayvan ve Vietnam’a da baktıklarını ifade etti. Termosan’ın Çin dışındaki bir numaralı üretici olduğunu ve Termomug’daki günlük 40 bin kapasite ile birlikte yeni pazarlara ulaşacaklarını kaydeden Yichao, Türkiye’nin konumu, lojistik, maliyet ve gümrük avantajlarının da yatırım kararlarında etkili olduğunu belirtti.