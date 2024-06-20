“Savunma sanayi için hasat zamanı yaklaşıyor"

Türkiye’de savunma ve havacılık sanayii yıldan yıla gelişimini artırıyor. Geçtiğimiz yılı 5,5 milyar doları aşan ihracatla kapatan sektör, bu yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artışla 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye, savunma sanayinde yerlileşme ve millileşme politikasına yönelik hamleleri sağlam adımlarla gerçekleştirmeye devam ederken SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Kümelenmesi, verdiği destekle sektörün dünyaya açılmasına katkıda bulunuyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ile savunma sanayiini ve SAHA İstanbul’un projelerini konuştuk.

SAHA EXPO’YA HAZIRLANIYORUZ

Saha İstanbul olarak Türkiye’nin hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de dünyaya ihraç eden ülke olma yolunda yerli teknolojileri ve yerli üretimi destekliyoruz. Yerli üreticilerle global oyuncularla bir araya getiriyor ve sektörde ihracattan eğitime, girişimden uluslararası buluşmalara destek veriyoruz.

Bu anlamda ajandamızda öncelikli projemiz, sektörün en önemli buluşmalarından biri olan SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı. Saha EXPO, 2018 yılında başladı ve ilk olarak çok küçük bir alanda gerçekleştirildi. 2020 yılında salgın nedeniyle yapılamadı. 2021 yılında ise 40 bin metrekarelik bir alanda bu fuarı gerçekleştirdik. 2022 yılında fuar alanımız 40 binden 60 bin metrekareye çıktı. Bu yıl 22-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuarda alanımız 90 bin metrekareye çıkacak ve 1200’ün üzerinde firma katılacak. SAHA EXPO’ya rekor sayıda katılım ve ziyaretçi beklenirken, iki milyar doların üzerinde ticari anlaşmaya imza atılacağı tahmin ediliyoruz.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIYORUZ

SAHA İstanbul olarak çok önemli global anlaşmalara zemin hazırladık. Yerli üreticileri, teknolojileri dünyanın ihtiyacı olan alıcılarla buluşturacak çok güçlü bir SAHA EXPO’ya hazırlanıyoruz. 1200’den fazla firmamız ve 29 üniversitemizle ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlıyor, platform ve sistem/altsistem üreticilerini bir araya getirerek ülkemizde üretilmeyeni üretmek için yeni iş birlikleri kuruyoruz. Bu çerçevede dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli yetenekler geliştirmek maksadıyla 52 farklı sektörden firma, bünyemizdeki 11 komite vasıtasıyla projeler geliştiriyoruz. Bunların yanı sıra firmalarımızın ihracat gayretlerini desteklemek amacıyla onları yurt içinde ve dışında yabancı pek çok ana yüklenici firma ile buluşturuyor, B2B, B2G ” görüşme etkinlikleri ve teknik ziyaretler gerçekleştiriyoruz.

10 MİLYAR DOLAR YAKALANABİLİR

İlk 5 aylık savunma sanayii ve havacılık ihracatı geçen yıla göre yüzde 9 artışla 2,2 milyar dolar oldu. Bu yıl sonu için hedeflenen 6 milyar doları kolaylıkla aşacağımız görülüyor. 10 milyar dolarları ihracatta geçebilmek için az bir yolumuz kaldı. Bizim de SAHA İstanbul olarak maksadımız bu yükselen trendi firmalarımızla desteklemek ve ekosistemi genişletip geliştirmek. Hem sayısal hem de nitelik olarak bu firmaların daha verimli, daha kaliteli ürünler üretebilmeleri için onları desteklemek istiyoruz. Türk savunma sanayi sektörü, geliştirği ürün ve hizmetlerle birlikte ‘hasat zamanı’na giriyor. Artık bu ürün ve hizmetleri büyük projeler şeklinde satma zamanımız yaklaştı.

ARTIK SATMAYA DEĞİL ALMAYA GELİYORLAR

Son yıllarda Türkiye, savunma sanayii ihracatında önemli bir oyuncu haline geldi. 2000’li yıllardan önce yerlilik oranımız çok düşüktü, ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını yurt dışından ya doğrudan alım ya da ortak üretim şeklinde tedarik ediyorduk. 2024’te yerlilik oranlarımızı yüzde 80’lerin üzerine çıkardık, Türkiye ihracatta da dünyada önemli bir oyuncu haline geldi. Biz artık alan tarafta değil, satan taraftayız. Eskiden fuarlarımıza yabancı firmalar ürün satmaya gelirlerdi, artık satıcılar değil, tedarikçileri fuara gelmeye başladı. Yabancı firmalar savunma sanayii alanında ürün satmaya değil, ürün almak ve yeni işbirlikleri geliştirmek için geliyor. Kendilerine yeni alt tedarikçiler bulmaya geliyorlar. Bu da Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı gösteriyor.



“YABANCI DELEGASYONLAR BU YIL DAHA YOĞUN OLACAK”

SAHA Expo Genel Müdürü Murad Çakır, 22-26 Ekim’de kapılarını açacak SAHA Expo 2024’ün daha geniş bir alana yayılacağını, savunma sanayii ürünlerinin rahatlıkla incelenebileceğini ve savunma araçlarının dış alanlarda da sergileneceğini kaydetti. Bu yıl hem katılımcı hem de metrekare anlamında önceki fuara göre yüzde 50 büyüyeceklerini söyleyen Çakır, “Bu yıl ziyaretçi sayılarında da yüzde 100’lük bir artışla 150 bin civarında bir ziyaretçi öngörüyoruz. 957 firma katılmıştı bu yıl 1200 civarında firma katılacak. Aynı zamanda heyet olarak katılım yarı oranda artacak. 400’e yakın heyet, 600’e yakın resmi heyet, 200’e yakın firmanın alım heyetinin de fuara gelmesini bekliyoruz. Yabancı delegasyonlar bu yıl daha yoğun olacak” dedi.