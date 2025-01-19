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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Yatırım stratejisi belirlerken, kapak haberimizi mutlaka okuyun

Türkiye’de yatırım piyasası açısından 2024 zorlu geçti. Enflasyonun yüzde 44,38 seviyesinde gerçekleştiği bu süreçte, TÜİK verilerine göre reel olarak altın, TL mevduat ve küçük bir oranda da olsa hisse senedi piyasası yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

19 Ocak 2025 | 11:06
Yatırım stratejisi belirlerken, kapak haberimizi mutlaka okuyun

Sıkı para politikası ve kontrollü kur politikaları neticesinde döviz ve yine devlet iç borçlanma senetleri reel olarak yatırımcısına kaybettirdi. Yine yatırım fonları ve BES fonları pazarına bakıldığında BES’te 16, yatırım fonu tarafında 12 fon türü enflasyonun üzerinde getirisiyle dikkat çekti.

Ekonomist’in 19 Ocak - 1 Şubat 2025 tarihli sayısından

Yatırımcı dünyası açısından 2024 zorlu geçti. Genel beklentilere bakıldığında en azından 2025’in ilk yarısı da zorluklarla geçeceğe benziyor. Yılın ikinci yarısı için ise beklentiler nispeten daha iyimser.

Peki böyle bir süreçte yatırımcı ne yapacak? Hangi beklentileri takip edecek? Yatırım stratejisini nasıl belirleyecek? İşte tüm bu sorulara yanıt aramak üzere konunun uzmanlarıyla yani portföy yönetim şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldik. Yazı İşleri Müdürü arkadaşım Gözde Yeniova Saylak ve editör arkadaşım Ceren Oral Balaban ile birlikte 2024 yılında kategori bazında en iyi performans sergileyen yatırım fonu ve BES fonlarının yöneticilerinden sekizini masa etrafında topladık ve kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdik.

Değerli okurlar,
2025 yatırım stratejisini belirlerken, kapak haberimiz için bir araya getirdiğimiz bu başarılı isimlerin söylediklerini dikkatle okumanızı öneriyorum. Bir araya geldiğimiz uzmanlar, döviz, faiz, altın, gümüş, Eurobond olmak üzere farklı yatırım araçları hakkında 20205 beklentilerini ve yatırım tavsiyelerini anlattılar. Burada bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum:
BES fonlarda yılda 12 kez portföy dağılımını değiştirme hakkınız bulunuyor. Şirketlerin yapay zeka programları veya şirketlerin uzmanları ile birlikte fon dağılımlarınızı daha dikkatli yapmanızı öneriyorum. Burada risk algınız ve emekliliğe kalan süreler dikkate alınarak portföyler yapılandırılmalı.

Değerli okurlar, bu sayıda giriş haberini ise editör arkadaşımız Sibel Atik ile birlikte hazırladık. 2005 yılından bu yana Türkiye’de gerçekleşen satın alma&birleşme haberlerini analiz ediyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında 7 milyar dolar seviyelerine çekilen işlem büyüklüğünün tekrar 10,5 milyar dolar seviyelerine geldiğini görüyoruz.

Ekonomik konjonktürde toparlanma eğilimleri ile birlikte 2025 yılının ikinci yarısından itibaren iyimser havanının artarak devam edeceği kanaatindeyim. Bu durum yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisini de artıracaktır. Süreci yakından izlemeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
Sağlıkla kalın…

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine ilişkin inceleme
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (17 Ocak)
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Teknik Direktör açıklaması
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
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Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
GERİ
İLERİ
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