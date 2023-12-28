Yüzde 30’a varan daralma bekleniyor

2022’yi 783 bin adette kapatan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023’ü 1,2 milyon adetlik rekorla tamamlıyor. 2024’te kredi maliyetlerindeki artış ve filo alımlarındaki yavaşlama beklentisiyle birlikte pazarda yüzde 30’a varan daralma olabilir.

Türkiye otomotiv pazarı açısından oldukça hareketli bir 2023 yılı yaşandı.

Hibrit ve elektrikli araçlara artan ilgi, yerli üretimde TOGG’un sahne alması, Çin menşeli yeni oyuncuların pazara girmesi, sıfır araçta yaşanan tedarik sorunları nedeniyle ikinci el araç pazarında yaşanan anormal artışlar ve düzenleyici otoritenin oluşan suni fiyatlara karşı aldığı tedbirler, ilk akla gelenler oldu.

2022’yi 783 bin adet satışla kapatan otomotiv pazarı, sıfır araç sayısında artış ve kampanyalarla birlikte 2023’ü 1,2 milyon adetlik rekorla tamamlıyor.

Bu rekor satışta, pandemi sürecinde artan çip krizi nedeniyle araç üretiminde yavaşlama sonucu son üç yılda ertelenen talebin hareketlenmesinin de önemli bir etkisi oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.