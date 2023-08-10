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13 yıl sonra büyük servetle Tesla'dan ayrıldı

“Coin’lerin efendisi” olarak tanınan Tesla yöneticisi, cebine 590 milyon dolarlık serveti de koyarak şirketten ayrıldı.

10 Ağustos 2023 | 11:59
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13 yıl sonra büyük servetle Tesla'dan ayrıldı

Tesla'nın finans müdürü, büyük bir servetle birlikte şirketten ayrılıyor. "Coin’lerin efendisi " lakaplı Zachary Kirkhorn, Elon Musk'ın şirketindeki 13 yıllık görevini Salı günü sonlandırdı. Kirkhorn, bu sürenin dört yılını CFO olarak geçirdi.

Bloomberg verilerine göre Kirkhorn, büyük ölçüde Tesla hisselerinin ve yan gelirlerin değeri nedeniyle 590 milyon dolarlık net bir servetle şirketten ayrılıyor. Tesla'nın hisse senetlerinin %1'inden daha azına sahip olmasına rağmen Kirkhorn, şirketin son vekaletname dosyasına göre yine de evine dolu ceplerle gidiyor.

Sadece 2022 yılında Kirkhorn hisse senedi ödüllerinden yaklaşık 16,3 milyon dolar kazanırken, opsiyonlardan da yaklaşık 1,3 milyon dolar aldı. Bu, 2022'deki 300.000 dolarlık temel maaşın üstünde.

Tesla hisseleri hızla yükselmişti

Tesla hisseleri, bir dizi agresif fiyat indirimi ve yapay zeka destekli teknoloji patlaması sayesinde bu yıl hızla yükseldi. Markets Insider verilerine göre, şirketin hisseleri yılbaşından bugüne %100'den fazla artış göstererek piyasa değerini yaklaşık 800 milyar dolara yükseltti. Otomobil üreticisinin hisselerini son aylarda yükselten, GM ve Ford ile yapılan ve rakip şirketlerin Tesla'nın şarj ağını kullanmasına olanak tanıyan bir dizi anlaşma oldu.

Kirkhorn, şirketin yükselen hisse senedi fiyatından yararlanan tek Tesla yöneticisi de değil. CEO Musk'ın kendisi de servetini 229 milyar dolara çıkararak bir kez daha dünyanın en zengin adamı oldu. Teknoloji gurusu tüm Tesla hisselerinin yaklaşık %13'üne sahip, dolayısıyla kişisel serveti doğrudan şirketin değerine bağlı.

Kirkhorn'un bir sonraki kariyer adımının ne olacağı belli değil. Tesla'da büyük saygı gören Kirkhorn'un Musk'ın yerine CEO olacağı bile söyleniyordu. Tesla'nın muhasebe şefi Vaibhav Taneja, Kirkhorn'un ayrılmasının ardından onun yerine geçecek.

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