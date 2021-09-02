Yeni tip koronavirüs salgınında elektronik ürünlere talebin artması nedeniyle başlayan çip krizi bu kez elektrikli araç üreticisi Tesla’yı vurdu.
Tesla geçen ay en önemli pazarlarından biri olan Şanghay’daki fabrikasında operasyonlarını küresel çip krizi nedeniyle geçici olarak durdurdu.
Tesla Çin’deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı nedeniyle Ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi.
Yaşanan sıkıntı nedeniyle Tesla’nın ‘Model Y’ üretiminde aksamalar meydana geldi. Bloomberg’e konuşan kaynaklar üretimin şimdi normale döndüğünü belirtti.
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