Citroen, ticari araçlarda kredi kampanyasını kasımda da devam ettiriyor.
- Citroen’den yapılan açıklamaya göre, Berlingo Van, 45 bin TL için 12 ay vadeli ve sıfır faizle ay boyunca 207 bin liradan satışa sunuluyor.
- Jumpy model ailesi 60 bin TL için sıfır faizle 12 ay vade, 90 bin TL için yüzde 0,99 faizle 18 ay vade seçenekleriyle satın alınabiliyor.
- Jumper ise 12 ay vadede 60 bin TL için faizsiz, 18 ay vadede 90 bin TL için yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.
- Kredi kampanyalarıyla birlikte Jumpy, 319 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Jumpy Van ise 262 bin liralık fiyata sahip.
- 140 HP gücündeki Citroen Jumper ise 269 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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