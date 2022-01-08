Citroen, otomobilini değiştirmek için yeni yılı bekleyen ya da yeni bir otomobil almak isteyen kullanıcılarına yönelik kampanya başlattığını duyurdu.

Citroen’den yapılan açıklamaya göre, 2022 model Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, 655 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

2022 model Citroen C3, hem tüm modellerinde geçerli 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle, 352 bin TL’den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda 5 bin TL indirim avantajıyla satışa sunuluyor.

2022 model Citroen C4, 75 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

1.2 litrelik PureTech motora sahip Feel donanımlı Citroen C4 modeli de 464 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Kampanya kapsamında, ocak ayında, 2022 model Citroen C3 Aircross SUV, 40 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 465 bin TL’den başlayan fiyatlarla, 2022 model Citroen Berlingo Kombi de 25 bin TL için 12 ay 0 faizli kredi veya 40 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla satılacak.