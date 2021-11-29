Otomobil fiyatları, çip krizinden kaynaklanan üretim kısıntısı ve kur artışı nedeniyle yükselişini sürdürüyor. Otomobil satın almak isteyenler, günden güne artan fiyat artışlarını yakından takip ediyor. Peki sıfır otomobil fiyatlarında son durum ne?

En ucuz otomobil sıralamasında 350 bin TL altında 14 model yer alırken, 200 bin TL altında ise sadece 4 model kaldı. İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri…