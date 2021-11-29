Otomobil fiyatları, çip krizinden kaynaklanan üretim kısıntısı ve kur artışı nedeniyle yükselişini sürdürüyor. Otomobil satın almak isteyenler, günden güne artan fiyat artışlarını yakından takip ediyor. Peki sıfır otomobil fiyatlarında son durum ne?
En ucuz otomobil sıralamasında 350 bin TL altında 14 model yer alırken, 200 bin TL altında ise sadece 4 model kaldı. İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri…
SKODA
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort 344 bin 900 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 335 bin 200 TL
HONDA
Yeni City 1.5L VTEC Benzin Otomatik 332 bin 700 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 2021 model yılı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 325 bin TL
SEAT
Yeni Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 266 bin TL
DACIA
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 264 bin TL
CITROEN
C3 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel Feel kampanyalı anahtar teslim fiyatı 238 bin 100 TL
NISSAN
Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia tavsiye edilen kampanyalı liste fiyatı 235 bin 200 TL
RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 226 bin 900 TL
TOYOTA
Yaris 1.0 Vision tavsiye edilen 2021 fiyatı 222 bin 600 TL
FIAT
Yeni Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli tavsiye edilen kampanyalı fiyatı 193 bin 900 TL
HYUNDAI
i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzinli Kampanyalı satış fiyatı 193 bin 700 TL
KIA
Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 191 bin 900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 194 bin 900 TL
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