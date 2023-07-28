Enerjisa Enerji, Eşarj'ın tamamını satın aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eşarj kurduğu 360 kilovat (kW) gücündeki ilk istasyonla birlikte 60'ın üzerinde şehirde, 400'den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere 600'ün üzerinde şarj istasyonuyla hizmet vermeye devam ediyor.

Eşarj'ın çoğunluk hisselerini 2018'de satın alarak şirketin yönetimine geçen Enerjisa Enerji, 2021'de Eşarj'daki çoğunluk hisse payını yüzde 80'den 94'e yükseltmişti.

Şirkete yatırım planı kapsamında son 2 yılda 250 milyon liralık yatırım yapan Enerjisa Enerji, Eşarj'la yıl sonuna kadar 81 ilde en az 1 DC olmak üzere toplam 1000 istasyon kurma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Türkiye Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ekosisteminin yanı sıra herkes için daha iyi bir gelecek sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer alma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalarımızı yenilik ve dijitalleşme üzerine yapıyoruz. Bu noktada ekosistemimizi yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi içerisinde iddiamızı ortaya koymuş oluyoruz. Bu satın almayı da bunun bir kanıtı olarak görebiliriz."