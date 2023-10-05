Ford'dan yapılan açıklamada, ismi belirtilmeyen potansiyel yatırımcı ile Haziran 2023'te bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzalandığı ancak daha sonra müzakerelere devam etmeme kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Ford'un Saarlouis'te gelecekte kurulacak teknoloji merkezi için de temel oluşturabilecek "alternatif bir plan" kapsamında 1000 kişiyi istihdam edeceği hatırlatıldı.

Avrupa fabrikalarında yeniden yapılanma sürecini yöneten Ford, Haziran 2022'de yeni nesil elektrikli aracını Saarlouis'teki fabrikası yerine İspanya'da açtığı tesiste üreteceğini açıklamıştı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, potansiyel yatırımcıyla yapılan anlaşma, tesisteki yaklaşık 4 bin 500 kişilik istihdamın 2 bin 500 kişilik kısmını güvence altına alacaktı.

Medyada Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin de Ford'un söz konusu fabrikasını satın almak için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.