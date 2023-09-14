Ford CEO'sundan elektrikli araçlarla ilgili çarpıcı itiraf

Ford CEO'su Jim Farley, elektrikli araçların (EV) tüketiciler için neden bir yıldırım etkisi yaratmayabileceğini açıkladı.

Farley, elektrikli araçlara yönelik artan ilgiyi açıklarken "Şarj kaygısı olan kitlesel tüketicilerin arasına giriyoruz" uyarısında bulundu.

Farley katıldığı bir televizyon programında, daha çevreci bir alternatif olan elektrikli araçlara yönelik talebin henüz zirve yapmadığını belirtti.

Farley, "Tüketicilerin menzil kaygısı yok, şarj kaygısı var" diye tekrar vurguladı.

Ford Motor Company, artan gelirine rağmen bu yıl elektrikli araçlardan 4,5 milyar dolar kaybetmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Fortune'a göre, ABD merkezli otomobil üreticisinin "Ford Model e" olarak adlandırılan elektrikli araç bölümü bu yıl şimdiye kadar 1,8 milyar dolar kaybetti.

Ford'un 2024 yılına kadar yılda 600.000 elektrikli araç üretmesi bekleniyor.