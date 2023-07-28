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Ford elektrikli araç üretimini yavaşlatma kararı aldı

Ford Motor, 4,5 milyar dolar zarar ettiği elekrik araç üretimini yavaşlatma kararı aldı.

28 Temmuz 2023 | 12:42
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Ford elektrikli araç üretimini yavaşlatma kararı aldı

Ford Perşembe günü yaptığı açıklamada, müşterilerin satın alma konusunda tereddüt etmeleri nedeniyle elektrikli araç üretim hızını yavaşlattığını söyledi.

Dearborn, Michigan'da faaliyet gösteren şirket, 2023 yılı sonu yerine 2024 yılı sonuna kadar 600.000 elektrikli otomobil ve kamyon üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Şirket 2026 yılı sonuna kadar 2 milyon adet üretmeyi planlıyordu, ancak artık bu üretim seviyesine ulaşmak için bir tarih hedeflemediğini söyledi.

Ford, elektrikli araçlardan kaynaklanan tahmini kayıpları 3 milyar dolardan 4,5 milyar dolara çıksa da, bu yıl için işletme kazancı beklentisini 11 milyar - 12 milyar dolara yükseltti.

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