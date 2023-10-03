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Ford Otosan'dan temettü kararı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (FROTO) hisse başı net 26,78 TL temettü dağıtmaya karar verdiğini açıkladı. Kâr payı dağıtım tarihi 1 Kasım olarak duyuruldu.

03 Ekim 2023 | 10:50
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Ford Otosan'dan temettü kararı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (FROTO)n Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile hisse başı net 26,78 TL temettü dağıtmaya karar verdiğini duyurdu.

Açıklamada, yönetim kurulunun temettü karanı 2 Ekim 2023 tarihli toplantısında aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, ortaklara 10 milyar 443 milyon 81 bin lira tutarında nakit kâr payı dağıtılacak.

Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 10 milyar 443 milyon liranın, 15 milyon 633 bin lirası diğer sermaye yedeklerinden, 1 milyar 130 milyon 228 bin lirası yasal yedeklerden, 9 milyar 285 milyon 400 bin lirası olağanüstü yedeklerden ve 11 milyon 818 bin lirası da geçmiş yıl kârlarından karşılanacak.

Temettü dağıtımı, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılacak.

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