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Ford Otosan üretime ara veriyor

Ford Otosan, yıllık ücretli izinler nedeniyle fabrikada belirlenen tarihlerde üretime ara verme kararı aldı.

25 Temmuz 2023 | 10:43
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Ford Otosan üretime ara veriyor

Ford Otosan, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında belirlenen tarihler arasında üretime ara verecek.

Konuya ilişkin Ford Otomotiv Sanayi AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için Üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.


Üretime ara verilme tarihi		Üretime başlangıç tarihi

Gölcük Transit Hattı

 

31 Temmuz 2023
Gölcük Custom Hattı31 Temmuz 2023
Yeniköy Fabrikası31 Temmuz 2023
Eskişehir Fabrikaları31 Temmuz 2023
Craiova Fabrikası14 Ağustos 2023

 

 

 

 

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