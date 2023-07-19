ARA
Bist 100
6434,97
1,1%
Bist 100
Dolar/TL
26,9237
-0,0001%
Dolar/TL
Euro/TL
30,19
-0,1294%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1213
-0,1318%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1707,43
-0,32%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Hintli Tata'dan İngiltere'ye 4 milyar sterlinlik dev yatırım

Hintli Tata'dan İngiltere'ye 4 milyar sterlinlik dev yatırım

Hindistan merkezli Tata Group'un, İngiltere'ye 4 milyar sterlinlik elektrikli araç batarya fabrikası yatırımı yapacağı açıklandı.

19 Temmuz 2023 | 10:39
0
Hintli Tata'dan İngiltere'ye 4 milyar sterlinlik dev yatırım

İngiltere Başbakanlık Ofisi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tata Group'un elektrikli araç batarya fabrikası yatırımı, İngiltere'nin otomotiv sektöründeki en büyük yatırımlardan biri olacak.

Fabrika yatırımının 4 bin direkt istihdam yaratması beklenirken, fabrikanın 2030'a kadar ihtiyaç duyulan batarya üretiminin yarısını karşılayacağı hesaplanıyor.

Tata Group'un İngiltere'deki 4 milyar sterlinlik yatırımı, şirketin Hindistan dışındaki ilk büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor.

Fabrikanın kapasitesinin, 40 gigavatsaatle Avrupa'daki en büyük elektrikli araç batarya fabrikalarından biri olması bekleniyor.

Üretimin 2026'da başlayacağı fabrikada, Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar markaları da dahil olmak JLR'nin elektrikli araç batarya modellerini tedarik edilecek.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Tata Group'un yatırımının ülke ekonomisini güçlendirmeye, istihdam yaratmaya ve sıfır emisyon araçlara geçişe katkı sağlayacağını belirterek, "Tata Group'un Hindistan dışındaki ilk dev fabrikasına ev sahipliği yapmak üzere İngiltere'nin seçilmesinden ve elektrikli araç üretimi için en çekici yerlerden biri olarak yerimizi sağlamlaştırmasından büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran ise Tata Group'un Avrupa'daki en büyük batarya hücre üretimi yatırımlarından birini İngiltere'de kuracağını ve bunun stratejik bir yatırım olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1707,76 -0,3%
  • ALTIN ONS 1972,8 -0,31%
  • BIST 100 6443,97 1,24%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9249 0,0043%
  • EURO/TURK LIRASI 30,1898 -0,1302%
  • EURO/USD 1,1213 -0,1394%
  • INGILIZ STERLINI 1,29124 -0,9508%
  • JAPON YENI 139,985 0,831%
  • KANADA DOLARI 1,31908 0,17277%
  • RUS RUBLESI 91,01 0,2865%
Günün En Çok Okunanları
Bazı şirketler neden sosyal medyadan çekiliyor?
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
Rusya Tahıl Anlaşması'na dönüş şartını açıkladı
Rusya Tahıl Anlaşması'na dönüş şartını açıkladı
Piyasalar karışık seyrediyor... Bugün hangi veriler takip edilecek?
GERİ
İLERİ
Bazı şirketler neden sosyal medyadan çekiliyor?
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
Rusya Tahıl Anlaşması'na dönüş şartını açıkladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL