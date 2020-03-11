İkinci el online pazarda şubat ayında araç fiyatları ocak ayına kıyasla yüzde 12,1, 2019 Aralık ayına kıyasla ise yüzde 23,7 arttı. Satış adetlerinde de geçen aya göre yüzde 9, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artış gerçekleşti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, şubat ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 157 bin 483 adet satış gerçekleşti.

Bunların 126 bin 671’i binek araç, 30 bin 812’si ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80,4, hafif ticari araçların payı yüzde 19,6 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen aya göre yüzde 9, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artış gerçekleşti.

HER 10 ARAÇTAN 9’U SATILDI

Şubat ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 172 bin 123 olarak kayıtlara geçerken, ilana çıkan araçların yüzde 92’si satıldı. Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç oranında yüzde 3’lük, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35’lik bir artış gerçekleşti.

Segment bazında ele alındığında ikinci el online pazarda şubat ayında yüzde 41,8 pay ve 52 bin 896 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Ardından yüzde 23,1 pay, 29 bin 240 adetle B segment ve yüzde 18,3 pay, 23 bin 192 adetle de D segment araçlar sıralandı.

Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinde ise 11 bin 103 adet araç satılırken, segmentin toplam satışlardaki payı ise 7,3 oldu.

40 BİN TL’LİK 50 BİN TL OLDU

Şubat ayında fiyat trendi tabloları incelendiğinde, segment bağımsız olarak bakıldığında, şubat ayında, 2.el online pazarda araç fiyatlarında geçen yılın aralık ayına göre ortalama yüzde 23,7 artış gerçekleşti.

Bu artış, aralık ayında 40 bin liraya alınabilen bir aracın fiyatının, şubatta yaklaşık 49 bin 500 liraya yükseldiği anlamına geliyor.

İkinci el online pazarda ocak ayına kıyasla ise fiyat yükselişi, yüzde 12,1 seviyesinde ölçülü.

ARAÇ YAŞLARINA GÖRE SATIŞLAR

Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, şubat ayında ikinci el online pazarda 16 yaş araçlar yüzde 12,1’le en yüksek paya sahip oldu. Ardından yüzde 11,4’le 4 yaş ve yüzde 9,5 ile 5 yaş araçlar sıralandı.

Öte yandan, 12 ülkede günde 8 milyondan fazla veriyi tarayan INDICATA’nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye’deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM’ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.

INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye’de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.