Güney Afrika asıllı girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla yeni bir rekor kırdı.

The Verge’de yer alan habere göre, hafta başında 919 dolardan açılan Tesla hisseleri 1000 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Bu artış sonrası Tesla Japonya merkezli Toyota’yı geride bırakarak en değerli otomotiv firması oldu.

Tesla’nın hisse senetlerinde yaşanan bu artışın ana nedeni olarak koronavirüs salgınına rağmen pek çok fabrikasını yeniden operasyonel hale getirilmesi gösteriliyor.

Tesla’nın ABD toprakları dışındaki tek fabrikası konumunda olan Çin’in Şangay kentindeki tesis alınan izinler sonrası salgından kısa bir süre sonra yeniden çalışır hale gelmişti.

Tesla’nın sahibi ve CEO’su olan Musk, benzer bir adımı California’daki Tesla fabrikasını için de atmak için büyük bir mücadele vermiş ve salgın ile getirilen kısıtlamaları ihlal ettiği için eleştirilerin odağı olmuştu.