ARA
Bist 100
7969,83
0,66%
Bist 100
Dolar/TL
26,7198
0,0827%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9827
0,1615%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
0,0267%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1670,91
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kia, 320 bin aracını geri çağırıyor

Koreli otomobil devi Kia yaklaşık 320.000 aracı, insanların içeride sıkışmasına neden olabilecek bozuk bagaj açma mekanizması nedeniyle geri çağıracağını duyurdu.

01 Eylül 2023 | 11:49
0
Kia, 320 bin aracını geri çağırıyor

Kia, insanları içine hapsedebilen bagajlar nedeniyle 319.000 aracı geri çağırıyor. Bu, Koreli otomobil üreticisinin yangın riski oluşturabilecek kusurlu bir parçayla ilgili endişelerin ardından bu ay yayınladığı son geri çağırma.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından Perşembe günü yayınlanan geri çağırma duyurusunda Kia, "Bagaj bölmesinin içindeki bir kişi sıkışarak yaralanma riskini artırabilir" dedi.

Kia'nın geri çağırması 2016 ve 2017 model yıllarına ait Rio araçlarını, 2016 ve 2018 model yıllarına ait Optima araçlarını ve 2017 ve 2018 model yıllarına ait Optima Hybrid ve Optima Plug-in Hybrid araçlarını kapsıyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1670,91 0,34%
  • ALTIN ONS 1945,04 0,25%
  • BIST 100 7969,83 0,66%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,7198 0,0827%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9827 0,1615%
  • EURO/USD 1,0846 0,0267%
  • INGILIZ STERLINI 1,26767 0,0288%
  • JAPON YENI 145,158 -0,262%
  • KANADA DOLARI 1,35193 0,08069%
  • RUS RUBLESI 96,2175 0,3572%
Günün En Çok Okunanları
İnegöl'den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
24. iş denemesinde 354 bin dolar kazandıran şirket kurdu: 1 numaralı tavsiyesi
24. iş denemesinde 354 bin dolar kazandıran şirket kurdu: 1 numaralı tavsiyesi
Taşınmaz ve ikinci el araç satışında yeni düzenleme
GERİ
İLERİ
İnegöl'den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
24. iş denemesinde 354 bin dolar kazandıran şirket kurdu: 1 numaralı tavsiyesi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL