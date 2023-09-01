Kia, 320 bin aracını geri çağırıyor

Kia, insanları içine hapsedebilen bagajlar nedeniyle 319.000 aracı geri çağırıyor. Bu, Koreli otomobil üreticisinin yangın riski oluşturabilecek kusurlu bir parçayla ilgili endişelerin ardından bu ay yayınladığı son geri çağırma.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından Perşembe günü yayınlanan geri çağırma duyurusunda Kia, "Bagaj bölmesinin içindeki bir kişi sıkışarak yaralanma riskini artırabilir" dedi.

Kia'nın geri çağırması 2016 ve 2017 model yıllarına ait Rio araçlarını, 2016 ve 2018 model yıllarına ait Optima araçlarını ve 2017 ve 2018 model yıllarına ait Optima Hybrid ve Optima Plug-in Hybrid araçlarını kapsıyor.