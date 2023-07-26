ARA
Bist 100
6743,86
2,1%
Bist 100
Dolar/TL
26,9352
0,0479%
Dolar/TL
Euro/TL
29,904
0,442%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1102
0,4138%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1711,41
0,62%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Nissan ve Renault'dan 600 milyon euro yatırım kararı

Japon otomotiv şirketi Nissan ile Fransız otomotiv şirketi Renault'un ortaklıklarını güçlendirmek amacıyla anlaşma imzaladığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında, Nissan’ın elektrikli aracı olan Ampere için 600 milyon euroya (663 milyon dolar) kadar yatırım yapma taahhüdünde bulunduğu bildirildi

26 Temmuz 2023 | 16:43
0
Nissan ve Renault'dan 600 milyon euro yatırım kararı

Şirketlerden yapılan açıklamada, Nissan Motor Co. Ltd ile Renault Grubu arasında bağlayıcı çerçeve anlaşmanın imzalandığı, anlaşmanın denetleyici kurumlar tarafından onaylanma sürecinin de 2023 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada anlaşma kapsamında, Nisan’ın elektrikli aracı olan Ampere için 600 milyon euroya (663 milyon dolar) kadar yatırım yapma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Şirketlerden yapılan açıklamada, anlaşmanın Hindistan, Latin Amerika ve Avrupa’da yüksek değerli operasyonel projelerin geliştirilmesi alanında iş birliğinin sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

Açıklamada anlaşmayla şirketlerin hissedarları arasında yeniden dengelenmenin sağlandığı ve iş birliği yönetiminin ise güçlendirildiğine dikkat çekildi.

Nissan Motor. Co Ltd. Üst Yöneticisi Makoto Uchida, anlaşmanın tamamlanmasıyla iki şirket arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve inovasyonların hızlandırılması alanında yeni bir safhaya girildiğine vurgu yaptı.

Uchida, “Bu (anlaşma) Nissan'ın Ambition (Hedef) 2030 ve elektrifikasyon stratejisine uygun girişimlerle ek değer yaratacak. Ampere'deki yatırım fırsatı, Nissan'ın Avrupa'da devam eden elektrikli araç hamlesin tamamlıyor ve güçlendiriyor. ifadelerini kullandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Renault Grubunun Üst Yönetcisi (CEO) Luca de Meo ise anlaşmaların Renault, Nissan, Mitsubishi ve paydaşları için kilit pazarlarındaki operasyonlarının yeniden etkinleştirilmesi için fırsat sunduğunu belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1711,41 0,62%
  • ALTIN ONS 1976,25 0,57%
  • BIST 100 6743,86 2,1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9352 0,0479%
  • EURO/TURK LIRASI 29,904 0,442%
  • EURO/USD 1,1102 0,4138%
  • INGILIZ STERLINI 1,29575 0,42822%
  • JAPON YENI 140,04 -0,617%
  • KANADA DOLARI 1,31976 0,19587%
  • RUS RUBLESI 90 -0,6885%
Günün En Çok Okunanları
‘Boş eve ek vergi’ beklentisi ev sahiplerini harekete geçirdi
MNG Kargo'nun tamamı Alman devine satıldı
MNG Kargo'nun tamamı Alman devine satıldı
Kira anlaşmazıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
Kira anlaşmazıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
Golden Visa hakkında 5 soruda merak edilenler
Golden Visa hakkında 5 soruda merak edilenler
AYM'den 22.00 sonrası alkollü içki satış yasağıyla ilgili karar
GERİ
İLERİ
‘Boş eve ek vergi’ beklentisi ev sahiplerini harekete geçirdi
MNG Kargo'nun tamamı Alman devine satıldı
Kira anlaşmazıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
MNG Kargo'nun tamamı Alman devine satıldı
Kira anlaşmazıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
Kira anlaşmazıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
Golden Visa hakkında 5 soruda merak edilenler
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL