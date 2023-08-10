ARA
Bist 100
7441,5
-2,09%
Bist 100
Dolar/TL
27,0398
0,1068%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7926
0,5%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1018
0,4092%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1667,77
0,29%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Online satışa sunuldu, Türkiye kotası 1 saatte tükendi

Türkiye'de 100 adetlik kotasıyla online satışa sunulan Citroen My Ami Buggy 1 saatte tükendi.

10 Ağustos 2023 | 12:21
0
Online satışa sunuldu, Türkiye kotası 1 saatte tükendi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen My Ami Buggy, yeni bir başarıya daha imzasını attı.

Citroen My Ami Buggy’nin, online satışa sunulduğu 8 Ağustos'ta, sadece 1 saatlik sürede 100 adetlik Türkiye kotasının tamamı satıldı.

399 bin TL'lik satış fiyatıyla Türkiye pazarına giriş yapan Citroen My Ami Buggy'nin her biri, ortalama 40 saniyelik aralıklarla alıcısıyla buluştu. Citroen, Aralık 2021'de benzer bir başarıyı, markanın online satışa sunduğu ilk araç olan Ami modelinin ilk partisini yalnızca 25 dakikada satarak yakalamıştı.

Citroen My Ami Buggy, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Yunanistan, Portekiz, İngiltere, Fas ve Türkiye olmak üzere sadece 9 farklı ülke için sınırlı olarak 1.000 adet üretildi ve Türkiye için de 100 adet kontenjan ile sunuldu.

Verilen bilgiye göre, 2020'nin sonundaki lansmandan günümüze, satışa sunulduğu tüm pazarlarda toplam 34 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Ami, yaklaşık 1,5 senelik süreç sonunda Türkiye'de de 2 bin adetten fazla satışa ulaştı.

Haziran 2022'de Türkiye'de ilk defa yüzde 100 online olarak satışa sunulan Citroen Ami, 50 adet ile sınırlı ilk partisi yalnızca 25 dakika içerisinde satılmıştı.

Citroen Ami, 2022 yılının ilk 4 ayında 400 civarında kurumsal müşteri ile buluşmuştu. Bireysel müşterilerin de eklenmesiyle, yaklaşık 1,5 yıllık sürede 2 bin 163 adet Citroen Ami satışı gerçekleştirildi.

Farklı versiyonlarla zenginleştirilen Ami, Ağustos 2023 itibarıyla My Ami Buggy serisi ile genişliyor. Sadece 9 ülke için toplamda 1.000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy'nin 100 adedi Türkiye için rezerve edildi. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1667,77 0,29%
  • ALTIN ONS 1918,53 0,19%
  • BIST 100 7441,5 -2,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0398 0,1068%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7926 0,5%
  • EURO/USD 1,1018 0,4092%
  • INGILIZ STERLINI 1,27315 0,11363%
  • JAPON YENI 144,403 0,47%
  • KANADA DOLARI 1,33967 -0,18738%
  • RUS RUBLESI 97,6 0,7484%
Günün En Çok Okunanları
Dijital Dönüşüm Ofisi'nden, e-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarı
2 yeni halka arz geliyor... Galatasaray'ın bedelli sermaye artırımına onay
2 yeni halka arz geliyor... Galatasaray'ın bedelli sermaye artırımına onay
4 aday alan belirlenmişti: Deniz üstü RES için aday YEKA'ların büyüklükleri belirlendi
4 aday alan belirlenmişti: Deniz üstü RES için aday YEKA'ların büyüklükleri belirlendi
İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek
İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı: Gözler kritik tarihe çevrildi
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı: Gözler kritik tarihe çevrildi
Valiler Kararnamesi: 57 ile yeni vali ataması yapıldı
Valiler Kararnamesi: 57 ile yeni vali ataması yapıldı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
‘Tiny köy’de yaşam yeni trend oldu
GERİ
İLERİ
Dijital Dönüşüm Ofisi'nden, e-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarı
2 yeni halka arz geliyor... Galatasaray'ın bedelli sermaye artırımına onay
4 aday alan belirlenmişti: Deniz üstü RES için aday YEKA'ların büyüklükleri belirlendi
İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı: Gözler kritik tarihe çevrildi
2 yeni halka arz geliyor... Galatasaray'ın bedelli sermaye artırımına onay
4 aday alan belirlenmişti: Deniz üstü RES için aday YEKA'ların büyüklükleri belirlendi
İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı: Gözler kritik tarihe çevrildi
Valiler Kararnamesi: 57 ile yeni vali ataması yapıldı
4 aday alan belirlenmişti: Deniz üstü RES için aday YEKA'ların büyüklükleri belirlendi
İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı: Gözler kritik tarihe çevrildi
Valiler Kararnamesi: 57 ile yeni vali ataması yapıldı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL