ARA
Bist 100
7712,25
-1,08%
Bist 100
Dolar/TL
27,1984
0,1511%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5104
-0,2625%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,085
-0,4158%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1656,42
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi

Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan beyaz otomobillerin oranı 2018-2022 döneminde sürekli azalış gösterirken, bu yılın temmuz ayı itibarıyla gri otomobillerin gerisinde kaldı.

22 Ağustos 2023 | 13:04
0
Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan derlediği bilgilere göre, trafiğe kaydı yapılan otomobiller yakıt türleri, motor hacimleri, markaları ve renklerine göre sınıflandırılıyor.

Bu kapsamda trafiğe kaydı yapılan otomobillerde 2018-2022 döneminde renk bazında en çok beyaz tercih edilmesine karşın, bu renkteki otomobillerin oranı sürekli düşüş gösterdi. Buna göre, 2018'de yüzde 55,6 olan beyaz otomobil oranı geçen yıl yüzde 39,6'ya geriledi. Söz konusu dönemde gri otomobillerin oranı ise yüzde 21,7'den yüzde 28,8'a çıktı.

Yılın 7 ayındaki gelişmeler değerlendirildiğinde mayıs ayı itibarıyla gri renkli otomobil oranı ilk kez beyazların oranını geçti. Temmuz sonunda ise gri otomobillerin oranı 34,1'e ulaşırken, beyaz otomobillerin oranı yüzde 29,2'de kaldı.

Turuncu renge talep arttı

Öte yandan, en az tercih edilen renkler arasında kahverengi ve turuncu dikkati çekti. Turuncu renkli otomobil sayısı 5 yılda yüzde 0,7'den yüzde 2,5'e yükseldi. Temmuz ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 2,4 oldu.

Kahverengi otomobillerin oranı ise aynı dönemde yüzde 1,4'ten yüzde 0,7'ye düştü. Temmuz ayı sonunda söz konusu oran yüzde 0,6 olarak hesaplandı.

- 2018-2022 dönemi ile bu yılın 7 ayında trafiğe kaydı olan otomobillerin renklerine göre oranları şöyle:


2018		20192020202120222023 (ocak-temmuz)
Beyaz55,653,846,840,639,6
Gri21,724,126,927,828,8
Turuncu0,70,91,72,22,5
Kahverengi1,41,21,31,10,7

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1656,42 0,13%
  • ALTIN ONS 1894,25 0,25%
  • BIST 100 7712,25 -1,08%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,1984 0,1511%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5104 -0,2625%
  • EURO/USD 1,085 -0,4158%
  • INGILIZ STERLINI 1,27352 -0,16306%
  • JAPON YENI 145,907 -0,216%
  • KANADA DOLARI 1,35473 0,01956%
  • RUS RUBLESI 94,7225 1,3075%
Günün En Çok Okunanları
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
İnegöl'den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor
İnegöl'den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Yurtdışında yedi yeni şube açacak
Yurtdışında yedi yeni şube açacak
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
“Bodrum’da ve Antalya’da iki otel açacağız”
“Bodrum’da ve Antalya’da iki otel açacağız”
“Türkiye bölgenin ürün tedarikçisi olacak”
“Türkiye bölgenin ürün tedarikçisi olacak”
Çocukken okulu sıkıcı bulan Bill Gates'in görüşleri bir diyalog sonrası değişmiş...
GERİ
İLERİ
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
İnegöl'den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Yurtdışında yedi yeni şube açacak
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
İnegöl'den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Yurtdışında yedi yeni şube açacak
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
“Bodrum’da ve Antalya’da iki otel açacağız”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Yurtdışında yedi yeni şube açacak
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
“Bodrum’da ve Antalya’da iki otel açacağız”
“Türkiye bölgenin ürün tedarikçisi olacak”
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL