Peugeot, 2021 model araçlarına yönelik finansman kampanyalarını duyurdu.
- Peugeot açıklamasına göre, Fransız üretici, hatchback modeli Peugeot 208’de 50 bin TL 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğini ocak ayı boyunca müşterilerine sunuyor.
- Peugeot SUV 2008, 80 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli seçenekle tercih edilebiliyor.
- SUV 3008 modelinde finansman kampanyası ise 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli.
- 7 kişilik oturma kapasiteli Peugeot SUV 5008’de ise 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi sağlanıyor.
- Sedan sınıfındaki Peugeot 508 için de aynı kredi oranı müşterilerine sunuluyor.
– Ticari araçlarda ocak kampanyası
- Peugeot Rifter’e, 65 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Peugeot Expert Van, Expert Traveller, Partner Van ve Boxer Van modellerinde 75 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,49 kredi seçenekleri sunuluyor.
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