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  • Renault Group, Renew ile Türkiye'de 'ikinci el araç' dönemi başlattı

Renault Group, Renew ile Türkiye'de 'ikinci el araç' dönemi başlattı

Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında kurulan ikinci el otomobil yenileme ile yenilikçi bir yaklaşım getirecek olan Refactory'de, aynı zamanda yenilenen tüm araçlar Renew'un ikinci el konusundaki uzmanlığı ile buluşacak.

25 Temmuz 2023 | 14:36
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Renault Group, Renew ile Türkiye'de 'ikinci el araç' dönemi başlattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renew, Türkiye'de 56 noktada faaliyet gösteren geniş satış ağıyla ikinci el araçlarda yeni bir standart belirliyor. 96 kontrol noktası, 12 aya kadar garanti ve "cazip" finansman seçenekleri sunan Renew, ikinci el araç güvenilirliğinin yanı sıra tüm markaları barındıran geniş bir model yelpazesiyle hizmet veriyor.

Renault Group, Refactory ile sürdürülebilir kalkınma stratejisinin merkezinde yer alan endüstriyel ve ticari bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Refactory faaliyetlerine ilk olarak Fransa'nın Flins bölgesinde başlayan Renault Group, ardından İspanya'nın Sevilla kentinde devam etti. Son olarak ise Bursa'da başladı.

Oyak Renault fabrikası bünyesinde kurulan yeni endüstriyel tesisin amacı, kullanılmış otomobilleri standartlara göre yenilemek. Test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımları gibi hizmetler sunan Refactory, aynı zamanda boya işlemleri, Renault estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü ve otomobilin standartlaştırılmış fotoğraf çekimi alanlarında da kalitesiyle fark yaratıyor. İlk etapta Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modellerine odaklanan Refactory, hizmetlerini genişletecek.

Bu yaklaşımın avantajı, endüstriyel olarak standartlaştırılmış süreç, maliyet azaltma ve aynı zamanda yüksek kaliteli onarım seviyesi olurken, Oyak Renault fabrika ekiplerinin güçlü uzmanlığı, bayilere RENEW'in yeni kalite standartlarını sunmasını sağlayacak. Buradan çıkan ikinci el otomobiller 2 yıl garantili olacak.

Refactory tarafından yenilenen tüm ikinci el araçlar, yetkili Renew bayilerinde Renew kimliği altında satışa sunulacak.
 

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