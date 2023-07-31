ARA
Bist 100
7216,96
0%
Bist 100
Dolar/TL
26,9555
0,0724%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6309
0,0433%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0988
-0,0646%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1701,22
-0,06%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?

Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?

İkinci el araçların 0 km araçlardan daha pahalı satılmaması için çıkarılan düzenleme 15 Temmuz itibariyle başladı. Araç alacaklar fiyat değişimleri için bekleme geçti. Peki 0 km ve 2. el otomobil fiyatlarında düşüş bekleniyor mu yoksa fiyatlarda artış sürer mi? Cardata Genel Müdürü Hüsamattin Yalçın, araç pazarını ekonomist.com.tr'ye değerlendirdi.

31 Temmuz 2023 | 15:29
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2023 | 15:45
0
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?

Otomotiv data analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ekonomist.com.tr'ye yaptığı açıklamada mevsimsel etki ve 0 km araç bulunurluğunun artması ve bu yönde olan güçlü talebin devam etmesiyle Temmuz ayında 2. el’de satışlarda yüzde 5’lik bir düşüş yaşandığını kaydederek, "Ancak ilginçtir ki Temmuz’da 2. el’de satışlar az da olsa düşerken fiyatları ise Temmuz’da ortalamada yüzde 4 arttı." dedi. 

Merkez Bankası tarafından geçen hafta açıklanan enflasyonu düşürmeye yönelik aksiyon ve hedefler doğrultusunda, enflasyonda kısa sürede hızlı bir düşüş görülemeyeceği için 0 km araç enflasyona bağlı olarak yatırım aracı olmaya devam edeceğini vurgulayan Yalçın, "İnsanlar paralarının değerini bir şekilde korumaya çalışıyorlar. Ayrıca şunu da tekrar etmekte fayda var; 0 km araç fiyatları direkt dövize endekslidir. Döviz yukarı yönlü hareket ettikçe markalar da bu artışları araç fiyatlarına yansıtırlar. Kısa dönemde de dövizde aşağı yönlü keskin bir düşüş veya stabil bir durum olmayacağından 0 km araç fiyatlarının artmaya devam edecektir." diye konuştu. 

2. el otomobil fiyatlarında beklenti ne?

Yalçın şöyle devam etti: 

"Temmuz ayında 0 km’de %15 artan araç fiyatları Temmuz’daki 2. el araç fiyatlarındaki artışı da açıklıyor. 0 km araç fiyatlarındaki artış 2. el fiyatlarını da etkiliyor. Pandemiyle birlikte 2.el’de fiyatların 0 km'nin üzerine çıkmasıyla düşen satın alma talebin devam etmesi ve 0 km araç bulunurluğunun daha da artmasıyla fiyatlar yıl sonuna  doğru normalleşebilir. Ayrıca araç ilanı verirken 0 km fiyatının üstünde olamayacağı düzenlemesinin bu duruma pozitif etki yaptığı ve bu bağlamda ilan sitelerindeki 0 km fiyatının üzerinde olan araç sayısının 20.000’lerden 3.000’lere düştüğünü de eklemek lazım. Pandemiden beri devam eden bu durum artık biter mi yoksa devam mı eder hep birlikte göreceğiz."

İlk 7 ayda artış oranları 

Yalçın,  2.el’de fiyatların Ocak-Temmuz döneminde %85 artarken, 0 km de aynı dönemde %50 yükseldiğini belirterek, "Bu %50’lik artışın en büyük kısmı ise seçim sonrası yani Haziran ve Temmuz dönemlerinde oldu. 2. el araç sektörü her zaman daha canlı daha dinamik ve adetsel olarak daha fazla olan bir sektördür." diye konuştu. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1701,22 -0,06%
  • ALTIN ONS 1962,98 -0,14%
  • BIST 100 7216,96 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9555 0,0724%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6309 0,0433%
  • EURO/USD 1,0988 -0,0646%
  • INGILIZ STERLINI 1,28287 -0,04441%
  • JAPON YENI 142,561 0,206%
  • KANADA DOLARI 1,31978 0,06558%
  • RUS RUBLESI 91,65 0,2351%
Günün En Çok Okunanları
Vergi ve borç yapılandırma ödemeleri için son gün!
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
Vergi ve borç yapılandırma ödemeleri için son gün!
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL