Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?

Otomotiv data analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ekonomist.com.tr'ye yaptığı açıklamada mevsimsel etki ve 0 km araç bulunurluğunun artması ve bu yönde olan güçlü talebin devam etmesiyle Temmuz ayında 2. el’de satışlarda yüzde 5’lik bir düşüş yaşandığını kaydederek, "Ancak ilginçtir ki Temmuz’da 2. el’de satışlar az da olsa düşerken fiyatları ise Temmuz’da ortalamada yüzde 4 arttı." dedi.

Merkez Bankası tarafından geçen hafta açıklanan enflasyonu düşürmeye yönelik aksiyon ve hedefler doğrultusunda, enflasyonda kısa sürede hızlı bir düşüş görülemeyeceği için 0 km araç enflasyona bağlı olarak yatırım aracı olmaya devam edeceğini vurgulayan Yalçın, "İnsanlar paralarının değerini bir şekilde korumaya çalışıyorlar. Ayrıca şunu da tekrar etmekte fayda var; 0 km araç fiyatları direkt dövize endekslidir. Döviz yukarı yönlü hareket ettikçe markalar da bu artışları araç fiyatlarına yansıtırlar. Kısa dönemde de dövizde aşağı yönlü keskin bir düşüş veya stabil bir durum olmayacağından 0 km araç fiyatlarının artmaya devam edecektir." diye konuştu.

2. el otomobil fiyatlarında beklenti ne?

Yalçın şöyle devam etti:

"Temmuz ayında 0 km’de %15 artan araç fiyatları Temmuz’daki 2. el araç fiyatlarındaki artışı da açıklıyor. 0 km araç fiyatlarındaki artış 2. el fiyatlarını da etkiliyor. Pandemiyle birlikte 2.el’de fiyatların 0 km'nin üzerine çıkmasıyla düşen satın alma talebin devam etmesi ve 0 km araç bulunurluğunun daha da artmasıyla fiyatlar yıl sonuna doğru normalleşebilir. Ayrıca araç ilanı verirken 0 km fiyatının üstünde olamayacağı düzenlemesinin bu duruma pozitif etki yaptığı ve bu bağlamda ilan sitelerindeki 0 km fiyatının üzerinde olan araç sayısının 20.000’lerden 3.000’lere düştüğünü de eklemek lazım. Pandemiden beri devam eden bu durum artık biter mi yoksa devam mı eder hep birlikte göreceğiz."

İlk 7 ayda artış oranları

Yalçın, 2.el’de fiyatların Ocak-Temmuz döneminde %85 artarken, 0 km de aynı dönemde %50 yükseldiğini belirterek, "Bu %50’lik artışın en büyük kısmı ise seçim sonrası yani Haziran ve Temmuz dönemlerinde oldu. 2. el araç sektörü her zaman daha canlı daha dinamik ve adetsel olarak daha fazla olan bir sektördür." diye konuştu.