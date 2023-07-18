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  • Tesla’nın Cybertruck üretimi 2 yıllık gecikmenin ardından başladı

Tesla’nın Cybertruck üretimi 2 yıllık gecikmenin ardından başladı

Tesla, 2019 yılında tanıttığı ancak uzun süredir üretimi ertelenen elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın Teksas'taki üretim hattından çıktığını duyurdu. 3 farklı modelde üretimi yapılan elektrikli kamyonetin fiyatının 50 bin dolardan başlaması bekleniyor.

18 Temmuz 2023 | 09:54
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Tesla’nın Cybertruck üretimi 2 yıllık gecikmenin ardından başladı

ABD’li elektrikli otomotiv şirketi Tesla’nın fütüristik görünümlü elektrikli kamyoneti Cybertruck, Teksas'taki üretim bandından indi.

Tesla CEO'su Elon Musk, Cybertruck'ı ilk kez 2019 yılında tanıttı ancak araç üretimi defalarca ertelendi. Kamyonun ilk olarak 2021'de üretim ve teslimatı planlanmıştı, ancak Tesla o zamandan beri tedarik bileşenlerindeki eksiklikleri gerekçe göstererek zamanlamayı erteledi.

Temmuz 2022'de Musk, 2023 yazı için yeni bir üretim programı belirledi. Tesla'nın 2023'ün ilk çeyreği kazanç çağrısı sırasında Musk ayrıca 3. çeyreğin sonuna doğru Cybertruck için bir teslimat etkinliğine ev sahipliği yapma sözü verdi.

Musk, Tesla'nın Mayıs ayındaki toplantısında, otomobil üreticisinin Cybertruck’ın üretimi fabrikada tam kapasiteyle başladıktan sonra yılda 250.000 ila 500.000 adet teslim edebileceğini söyledi. Teksas’taki fabrikada seri üretimin bu yılın sonunda yapılması planlanıyor.

Tesla, Cybertruck gecikmelerini standart tedarik zinciri sorunlarına bağlarken, sızan belgeler aracın temel tasarımı ve mühendisliğindeki diğer temel kusurları ortaya çıkardı. İddialara göre prototiplerin ciddi frenleme, aktarma organları, süspansiyon, sızdırmazlık ve yapısal sorunları olduğunu gösteren 100 GB'lık dosyaları sızdırıldı.

ABD’li otomotiv araştırma şirketi Kelley Blue Book'a göre elektrikli kamyonetin fiyatının şimdi yaklaşık 50.000 dolardan başlaması bekleniyor. Cybertruck’ın üç farklı modelde üretimi yapılacak.

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