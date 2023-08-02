ARA
Bist 100
7400,57
2,48%
Bist 100
Dolar/TL
26,9665
-0,0374%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6841
0,5304%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,101
0,548%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1684,39
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ticaret Bakanlığından otomobil alacaklara uyarı

Ticaret Bakanlığı, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz yasa dışı yollara tevessül eden oto satıcısı şahıs ya da kuruluşları Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirmeleri, kimseye hiçbir koşulda hukuki güvence olmadan nakdi olarak fazladan para vermemeleri, piyasayı kışkırtan kişilere alan açmamalarıdır" uyarısında bulunuldu

02 Ağustos 2023 | 11:18
0
Ticaret Bakanlığından otomobil alacaklara uyarı

Ticaret Bakanlığı otomotiv pazarındaki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına yönelik atılan adımlar ve sonuçlarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bakan Ömer Bolat'ın, kabinenin açıklandığı ilk gün itibariyle, talimatları doğrultusunda otomotiv sektörü konusunda çalışmalara hızla başlanıldığı belirtilen açıklamada Bakan Bolat'ın başkanlığında otomotiv sektörü ve tüm paydaşlarının katılımıyla birçok istişare ve toplantı yapılarak, sektör temsilcilerinin önerileri dikkate alınıp, değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Bu değerlendirmeler sonucunda, Ağustos-Eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldığı ifade edildi.

KANUN DIŞI İLAN SAYISINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili birçok düzenleme yapıldığı, stokçuluğa darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konulduğu hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada ise son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür.

Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır. Öte yandan bu düzenlemelerimiz galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır.

İyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesi ve sayılarının da bir hayli fazla olması sebebiyle fiyat normalleşmeleri bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Yüksek kâr alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir.

Vatandaşlarımızdan beklentimiz yasadışı yollara tevessül eden oto satıcısı şahıs ya da kuruluşları Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirmeleri, kimseye hiçbir koşulda hukuki güvence olmadan nakdi olarak fazladan para vermemeleri, piyasayı kışkırtan kişilere alan açmamalarıdır. Herkes kurallara riayet ettiğinde ve fırsatçılara prim verilmediğinde, otomotiv sektöründe oluşan yapay sorunlar çözüme kavuşturulacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın arzu ettiği şartlar tekrar oluşacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektörü ve diğer tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar devreye alınacak, ilave başka tedbirler ve düzenlemeler hemen hayata geçirilecektir."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1684,39 0,41%
  • ALTIN ONS 1942,8 0,45%
  • BIST 100 7400,57 2,48%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9665 -0,0374%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6841 0,5304%
  • EURO/USD 1,101 0,548%
  • INGILIZ STERLINI 1,275 0,3305%
  • JAPON YENI 141,755 -0,548%
  • KANADA DOLARI 1,33803 0,20257%
  • RUS RUBLESI 95,875 1,455%
Günün En Çok Okunanları
SPK onayladı: 3 yeni halka arz geliyor
Sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında ortalık karıştı
Sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında ortalık karıştı
52 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu, 8 fakültenin ismi değişti
52 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu, 8 fakültenin ismi değişti
Bir ilk: Deniz üstü rüzgar enerjisi santrali için 4 aday alan belirlendi
Bir ilk: Deniz üstü rüzgar enerjisi santrali için 4 aday alan belirlendi
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün
Rusya'da yeni hedef 200 bin liralık Lada
Rusya'da yeni hedef 200 bin liralık Lada
BBDK'dan izin çıktı... 3 yeni banka geliyor
BBDK'dan izin çıktı... 3 yeni banka geliyor
Sıfır araç satışında yeni dönem
GERİ
İLERİ
SPK onayladı: 3 yeni halka arz geliyor
Sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında ortalık karıştı
52 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu, 8 fakültenin ismi değişti
Bir ilk: Deniz üstü rüzgar enerjisi santrali için 4 aday alan belirlendi
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün
Sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında ortalık karıştı
52 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu, 8 fakültenin ismi değişti
Bir ilk: Deniz üstü rüzgar enerjisi santrali için 4 aday alan belirlendi
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün
Rusya'da yeni hedef 200 bin liralık Lada
52 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu, 8 fakültenin ismi değişti
Bir ilk: Deniz üstü rüzgar enerjisi santrali için 4 aday alan belirlendi
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün
Rusya'da yeni hedef 200 bin liralık Lada
BBDK'dan izin çıktı... 3 yeni banka geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL