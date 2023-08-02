Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Temmuz ayı teslimat rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay içinde toplamda 627 adet T10X modelini kullanıcılarına teslim eden Togg, böylece toplamda 1.435 adet T10X teslimatı gerçekleştirmiş oldu.

Togg'un resmi X hesabından yapılan açıklama şöyle;

“Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1.435 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik.”

Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet #T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik🥇#Toggether pic.twitter.com/gQ7pv7NctP — Togg (@Togg2022) August 1, 2023

KDV zammı

Togg, geçtiğimiz haftalarda T10X satın alan kişilere e-posta göndererek, genel KDV’nin yüzde 18’den yüzde 20’ye artırılması nedeniyle araç fiyatlarının güncellendiği duyurmuştu. KDV zammının ardından Togg T10X modelinin V1 RWD standart menzil​li versiyonu 1 milyon 227 bin 500 TL’ye, standart menzilli V2 RWD modeli, 1 milyon 329 bin 500 TL’ye, V2 RWD'nin uzun menzilli versiyonu ise 1 milyon 163 bin 500 TL olmuş oldu.