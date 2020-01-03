2024’te ‘Sıfır Atık’ hedefleniyor
İstanbul Havalimanı, günde 115 bin ton atık üretiyor ama bunların yüzde 35’inin geri kazanılmasını sağlıyor. İstanbul Havalimanı, atığı dönüştürmenin yanı sıra asıl olarak ‘atık çıkarmamaya’ odaklanmış durumda. Kurum, 2024’te net sıfır atık hedefiyle çalışıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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197 ülkeyi, uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) geçtiğimiz hafta İspanya Madrid’te buluşturan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda (COP25), geri dönüşümün yanı sıra ‘atıksızlığa’ da dikkat çekildi.
Bu kapsamda düzenlenen Sıfır Atık Paneli’nde İstanbul Havalimanı’nın atık yönetimi ve 2024’teki ‘net sıfır atık’ hedefi vurgulandı.
İGA’nın çevre ve sürdürülebilirlik politikalarının anlatıldığı panelde konuşan İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, “İstanbul Havalimanı, günlük 115 bin ton atığın yüzde 35’ini geri kazanabiliyor.
Atığı dönüştürmenin yanı sıra asıl olarak ‘atık çıkarmamaya’ odaklandık. 2024’te net sıfır atık hedefiyle çalışıyoruz” dedi.
İstanbul Havalimanı’ndaki atık yönetimi stratejisini anlatan Ülkü Özeren, atıkları kaynağında ayrıştırmanın önemini vurguladı.
Kaynakları daha verimli kullanma yönünde, öncelikle atık oluşumunun yollarının bulunmasının gerekliliğine dikkat çeken Özeren, bu çalışmalar sonucunda atık miktarının azaltılabileceğinin altını çizdi.
115 TONLUK ATIK
İstanbul Havalimanı’nda günde yaklaşık 115 ton atık üretiliyor. Sıfır Atık Programı sayesinde sağlanan kazanımlar ile havalimanı açıldığı tarihten bu yana 940 bin ton daha az karbondioksit salınımı, 11 bin ton daha az yakıt tüketimi ve 31 milyon kilovatsaat daha az enerji tüketimine neden oldu.
Atıkların depolanmak yerine geri kazanılmasıyla 20 bin metreküplük atık depolama hacminden tasarruf sağlandı.
Ülkü Özeren, katı atık yönetimine ilaveten yine Sıfır Atık Programı kapsamında havalimanında ortaya çıkan tüm atık suların geri dönüştürülerek tekrar kullanıldığını belirtiyor. Bu da yıllık 2 milyon metreküplük suya karşılık geliyor.
DEKLARASYON İMZALANDI
Dizayn aşamasından itibaren sürdürülebilirlik temelinde yükselen İstanbul Havalimanı terminal binası, konvansi-yonel sistemlere göre yüzde 24 enerji verimliliği ve yüzde 40 su verimliliği sağlanacak şekilde inşa edildi.
‘İklim Değişikliği Adaptasyon ve Eylem Planı’ dahilinde havalimanı, iklim değişikliğine uyumlu hale getirildi.
İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren İGA dahil tüm taraflar atıklarını kağıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel atık olarak beş farklı kategoride ayrıştırıyor.
Tüm atık yönetimi altyapısı geri dönüşüm sağlayacak şekilde dizayn edilmiş durumda. Havalimanında faaliyet gösteren işletmeler de ortak sinerjiyle Sıfır Atık Programı’na uygun hareket ediyor.
Bu doğrultuda İGA liderliğinde İstanbul Havalimanı’nın ‘Sıfır Atık Deklarasyonu’ 18 ana paydaşın CEO’ları tarafından imza altına alınmış bulunuyor.
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