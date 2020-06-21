Covid-19 kaynaklı sosyal izolasyon, tüm dünyada aile içi şiddet vakalarının artmasına neden oldu. Türkiye’de de Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilen aile içi şiddet vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmış durumda.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Yapılan açıklamalara göre, altı aylık karantina sürecinde dünya genelinde kadına yönelik 31 milyon yeni şiddet vakası olabileceği öngörülüyor.

Kadınların kazanç özgürlüğü elde etmesine, güvenli ve sağlıklı bir hayat sürmesine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Avon, artan şiddet olaylarına yönelik ‘Evdesin Ama Yalnız Değilsin’ adlı global bir kampanyayı hayata geçirdi.

Kadınlar için Avon Vakfı dünya çapında hizmet veren 50 yardım kurum ve kuruluşuna toplam 1 milyon dolar tutarında yardımda bulunacak.

Avon Türkiye Kuzey Afrika ve Ortadoğu Genel Müdürü Orkun Gül, “Fon, aile içi şiddete maruz kalan 250 binden fazla kadın ve çocuğa çok önemli destek sağlayacak” diyor.

Türkiye’de de Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı (KAMER) ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile işbirliği yaptıklarını belirten Orkun Gül, şunları anlatıyor: “İki sivil toplum kuruluşuna toplam 100 bin dolar yani yaklaşık 700 bin TL bağış gerçekleştirdik.

Bu yardım kadınların en çok ihtiyaç duyduğu gıda ve barınma ihtiyaçları için ve kendi hayatlarını kurmaları için kullanılacak. Ayrıca bu alanda farkındalık çalışmalarımızı hızlandırdık.”