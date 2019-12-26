Beş yılda 30 bin öğrenciye ulaşacak
Akfen Holding desteğiyle ve Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı temsilciliğinde Türkiye’de 16’ncı yılına giren Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı 121 okula yayıldı. Beş yılda en az 30 bin öğrenciye ulaşılması bekleniyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’na ilgi artıyor. 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı ülkemizde Akfen Holding desteğiyle ve Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilciliğinde 16’ncı yılına girdi.
Bu yıl Türkiye’de ödül programına dokuz şehirdeki 121 okuldan 4 bin 599 öğrenci katıldı. Türkiye, bu rakamlarla Avrupa, Akdeniz ve Arap Ülkeleri (EMAS) Bölgesi’nde İngiltere, İrlanda ve Ürdün’den sonra programa en fazla gencin katıldığı dördüncü ülke oldu.
2020 yılında Türkiye’nin 140 okul ve 6 bin öğrenci ile ödül programının doğduğu topraklar olan İngiltere ve İrlanda’dan sonra üçüncü ülke olması planlanıyor.
121 OKULA YAYILDI
Akfen Holding ve TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, ödül sertifikasının dünyanın önde gelen ülkelerindeki iş ve okul başvurularında uluslararası geçerlilik taşıdığını söylüyor.
Türkiye’deki Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nda beş yılda en az 30 bin öğrenciye ulaşılması bekleniyor.
Ödül programının Türkiye’deki ilk yıllarında kendisinin de tüm kategorileri tamamlayarak ödül almaya hak kazandığını ifade eden Pelin Akın Özalp, Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nın 130’dan fazla ülkede uygulandığına dikkat çekiyor.
Özalp, şunları anlatıyor: “Ödül programı bu ülkelerin tümünde aynı standartlarda uygulanıyor. Bu nedenle tüm aşamaları geçtikten sonra öğrencilerin almaya hak kazandığı ödül sertifikası Avrupa ve Amerika kıtaları başta olmak üzere dünyanın önde gelen birçok farklı ülkesinde geçerlilik taşıyor.
Bu sertifikalar iş, üniversite, burs başvurularında önemli seçilme kriteri olarak öne çıktığı için son yıllarda bize başvuran okul ve öğrenci sayısında önemli artış yakaladık. Türkiye’nin doğusundan batısına 121 okula yayıldık.”
3 BİN YENİ KATILIMCI
Gençlerin ödülü almak için gönüllü hizmet, fiziksel gelişim ve beceri geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyette bulunmaları ve ‘macera ve keşif yolculuğu’na katılmaları gerekiyor.
Küresel çapta 8 milyon gence ulaşan projenin, dünyada iş ve üniversitelere kabul edilmede başlıca seçme kriteri sayılması dikkat çekiyor.
2019 yılında Türkiye’de 19 farklı ilde 121 lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 17 binden fazla gence ulaşıldı.
Her yıl yaklaşık 3 binin üzerinde yeni katılımcının dahil olduğu programda, şimdiye dek 7 bin 885 katılımcı ödül almaya hak kazandı.
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