Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi

Tüketicilerin markaları seçme konusunda her zamankinden daha seçici davranmaları, şirketleri 'diyaloga dayalı pazarlama'ya yönlendiriyor. Müşterilerle birebir ve gerçek zamanlı bağlanti kurma imkanı sunan bu yaklaşım, sadakati ve memnuniyeti artırıyor.

Jeopolitik çatışmalar ve ekonomik istikrarsızlıktan iklim krizine kadar çok krizli bir çağda yaşıyoruz. Bu belirsizlik ortamında kurumsal sürdürülebilirlik ve büyüme için yeni kaldıraçlar yaratmak gerekiyor.

Bu nedenle şirketler de kendilerini ileriye taşımak için yeni büyüme alanlarına yatırım yapmaya, sürdürülebilirlik çabalarına öncülük etmeye, yenilikçi düşünceyi savunmaya ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmaya odaklanıyor.

Dünyanın sanayi liderlerinden Nippon Paint-Betek tesislerinde üretilen ve 3 binin üzerinde satış noktası ile Türkiye'nin 81 ilinde tüketiciyle buluşan Filli Boya da onlardan biri.

GERÇEK ZAMANLI BAĞLANTI

Günümüzde tüketiciler markalarını seçme konusunda her zamankinden daha seçici davranıyor. Bunun büyük bir kısmı pazar doygunluğu, seçenek bolluğu ve insanların kendi coğrafi bölgelerinin çok çok dışındaki markalarla bağlantı kurmasına olanak tanıyan dijital pazarlamanın yaygınlaşmasından kaynaklanıyor.

Dijitalleşmenin hızla tüm sektörleri dönüştürdüğüne dikkat çeken Filli Boya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, "Bu ortamda biz de daha konuşkan ve kişisel bir ton benimsedik.

'Diyaloğa dayalı pazarlama' olarak bilinen bu yaklaşım sayesinde müşterilerle birebir ve gerçek zamanlı bir bağlantı kuruyoruz.

Bunun amacı, anında çözümler sunarak müşteri etkileşimini ve deneyimini geliştirmek, böylece daha yüksek düzeyde müşteri sadakati ve memnuniyeti sağlamak. Ki bunu başardığımızı görüyoruz" diye anlatıyor.

DİJİTALİN PAYI ARTIYOR

Sosyal medyada yaratıcılık, reklam olmayan dijital içerikler, SEO ve gerçek, ilham veren influencer pazarlaması entegrasyonu, kişiselleştirilmiş deneyimler, fayda ve güven yaratmaya odaklı iş birlikleri de Filli Boya'nın kendini anlatma kanallarından bazıları.

Pazarlama bütçelerinde dijitalin payının her geçen yıl artığını ve artmaya da devam edeceğini söyleyen Uludağ, şunları anlatıyor: "Bu artışın kaçınılmaz olduğunu görüyoruz.

Geçmiş üç yıla baktığımızda yatırımlarımız 10 kattan çok artmış. 2020'den bugüne her salı günü, Instagram üzerinden de renk uzmanlarımızla, müşterilerimizi bir araya getiriyoruz.

Uzmanlarımız tüketicilerden gelen 10 binden fazla soruyu yanıtladı. Bu soru-cevaplar sonrasında da özellikle salı günleri website ziyaretlerimizin fark edilir derecede artığını görüyoruz."

YAŞAM TRENDLERİNİ TAKİP

Teknolojinin hızla gelişmesi ve tüketici davranışlarının sürekli değişmesi, trendleri yakalamayı zorlaştırıyor. Google'ın algoritmasında yapılan bir güncelleme, tanıdık bir sosyal medya platformunda oyunun kurallarını değiştiren bir özellik, dünyada yaşanan sosyal veya çevresel bir olay, iklim krizi gibi çok sayıda faktör, pazarlama süreçlerinin yeniden tasarlanmasına neden olabiliyor.

Bu sebeple, yaşam trendlerinde öncü olmak ve günceli sunmak için teyakkuz halinde olduklarının altını çizen Uludağ, "Sosyal medyada nelerin trend olduğunu izliyor, popüler görünen içerikleri yakından inceliyoruz. Hedef kitle ile sürekli etkileşim içindeyiz.

Onların ne görmek istediklerini, neye ihtiyaçları olduğunu, markadan beklentilerinin ne olduğunu sorguluyoruz. Yerel ve küresel gelişmeleri yakından takip etmek, sektöre yönelik güvenilir bilgi kaynaklarına danışmak, sektör uzmanları ile iletişim kurmak da kıymetli" diyor.

Dijital teknolojinin müşteri deneyimindeki etkisini, hız ve katkısını endüstrilerinde ilk fark eden ve yatırım yapan kurumlardan biri olmanın avantajını yaşadıklarını da belirten Uludağ, "Endüstride bir ilk olan usta bulma uygulaması 'Filli Ustam'ı da kullanıma açtık. Şu anda uygulamada 2 bin 500 uzman boya ustası bulunuyor" diye ekliyor.