Fırtına ve şiddetli rüzgar gibi doğa olaylarında yaşanan hasarlarla ilgili bilgi veren Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, konut ve işyerlerinde şiddetli rüzgar sebebiyle oluşan hasarların fırtına sayılması ve teminata girmesi için 7 bofor ve üzerinde olması gerektiğini ifade ediyor.

İklim krizi tüm dünyada ve ülkemizde etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde yaşanan şiddetli rüzgar ve fırtınanın hızı İstanbul’da 130 kilometreye kadar çıkınca sigortacılara hasar ihbarları yağmaya başladı.

Fırtına nedeniyle ağaçların devrildiği, çatıların uçtuğu, araç ve konutlarda ciddi hasarların meydana geldiği İstanbul’da kıyıya yakın yerlerde deniz taşması nedeniyle de hasarlar oluştu. Bu tür iklim sorunlarının önümüzdeki günlerde de yaşabileceğini göz önünde bulundurarak ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, değerlendirmelerde bulundu.

NELER KAPSAMA GİRİYOR?

Yaşanan hasarlarla ilgili konuşan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, hasar ihbarlarının devam ettiğini, konut ve işyerlerinde şiddetli rüzgar sebebiyle oluşan hasarların fırtına sayılması ve teminata girmesi için 7 bofor ve üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

Konut ve işyeri poliçelerinde fırtına teminatının yangın poliçelerinin bir ek teminatı olarak verildiğini belirten Gür, vatandaşlara konut ve işyeri yangın poliçelerini mutlaka yaptırmalarını tavsiye etti.

İklim krizi nedeniyle yaşanan afetlerin artacağına dikkat çeken Selcen Gür, yangın poliçesinin sadece yangın, deprem, fırtına değil, aynı zamanda sel, su basması, dahili su hasarları, hırsızlık ve diğer hasarları da kapsadığını belirtti.

KASKO VE TRAFİK SİGORTASI FARKI

Fırtına sebebiyle araçlarda da büyük hasarlar yaşandı. Araca özel kasko sigortası kapsamında olan fırtına teminatının da bir ek teminat olduğunu kaydeden Selcen Gür, “Araçların üzerine düşen cisimler de kasko teminatı kapsamında ödenmektedir. Son yaşanan lodosta araç üzerine düşen çatı ve ağaç hasar ihbarlarının arttığını gözlemledik. Bu hasarlar kasko poliçesi aracılığıyla ödenmektedir. Ancak vatandaşlarımız hala kasko ve trafik sigortasını karıştırıyorlar. Bu tür hasarlar sadece kaskodan ödenir, trafik poliçesi ise sizin kendi aracınızla karşı tarafa verdiğiniz hasarları kapsar. Trafik poliçesi temelde bir sorumluluk poliçesidir.” dedi.