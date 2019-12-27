İstanbul’un ‘spor haritası’nı çıkardı
Adidas, 70 yılı geride bırakan bir marka olarak yaptığı her projeyi sporun yaşamları iyi yönde değiştirme gücünü baz alarak kurguluyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
[email protected]
Marka, globalde olduğu gibi Türkiye’de de sporcuları, sportif aktivitelerini desteklemeye ve bu konuda geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.
Adidas, spor sponsorluklarının sadece DNA’sının bir parçası olduğu için değil, sağlıklı, zinde bir yaşamı özendirmek açısından da son derece önemli olduğuna inanıyor.
Adidas Türkiye Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler, bu nedenle pek çok spor etkinliğini destekledikleri belirtiyor.
Çelenkler, “Bu yıl içerisinde Bozcaada Maratonu, İstanbul Maratonu ve Run For The Oceans organizasyonlarımızla üç büyük koşu etkinliğine imza attık.
Bu etkinlikleri sporcu iç görülerini hesaba katarak ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla şekillendirdik.
Koşu alanındaki bu sponsorluklarımıza 2020’de de devam etmeyi hedefliyoruz” diye anlatıyor.
Futbol tarafında ise markanın en önemli gündemi, Adidas’ın top sponsoru olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının 30 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak olması. Öte yandan markanın lokal sponsorluklarında da gelecek yıl futbol yine önemli bir yer tutacak.
Şirket, Türkiye’de Beşiktaş ve Fenerbahçe spor kulüplerinin forma sponsorluklarına devam edeiyor. Handem Çelenkler, pek çok futbolcunun yanı sıra Mizgin Ay, Berfe Sancak gibi genç yetenekleri de desteklediklerini dile getiriyor.
Etkinliklerden farklı olarak, Adidas, son günlerde gündemde olan Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan ‘Naim’ filmini de destekleyen markalar arasında yer alıyor.
Handem Çelenkler, sporu destekleyen etkinliklerin yenilerini tasarlayabilmek için Spor AŞ ile daha yakından temasta bulunduklarından da bahsediyor.
Çelenkler, “İstanbul’da sponsorlukları ve sporda odaklanılması gereken bölgeleri belirlemek amacıyla bir araştırma yaptık ve spor haritası çıkardık.
Bu haritadan çıkan sonuçları baz alarak hangi bölgelerde ne gibi etkinlikler yapabiliriz diye çalışıyoruz” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?