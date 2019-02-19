O çocuk hala içinde mesajıyla ilerliyor
Reklamlarında 15 yıldır “Kirlenmek Güzeldir” diyen OMO bu yıl ise “O çocuk hala içinde” mesajıyla ilerliyor. Marka, çocuklarla anlamlı bir ilişki kurmak için en doğal yollardan biri olan oyunun yetişkinlerin dünyasını da zenginleştirdiğine dikkat çekiyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Çamaşır deterjanı sektörü yaklaşık 500 milyon Euro büyüklüğünde. Bu pazarda Unilever ilk üçte yer alıyor ve yüzde 20 seviyelerinde pazar payına sahip. Bu kategoride yer alan OMO, 15 yıldır ‘Kirlenmek Güzeldir’ felsefesiyle anne ve babalara, ebeveynlik ve çocuk gelişimi konusunda ilham vermeye çalışıyor.
Unilever Çamaşır Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler, bu yolculuğun başlangıcından kısa bir zaman sonra dünya çapında önemli bir fikir markası haline geldiğini vurguluyor.
Çelenkler, “Bizi daha insancıl bir yaklaşım benimsemeye yönlendiren bu bakış açısının arkasında, araştırmalarımız ve tüketicilerimizden elde ettiğimiz ‘Kirlenme özgürlüğünü elde edemeyenler hayatı deneyimleyerek büyüyemez’ şeklindeki içgörü yer alıyor” diyor.
ODAK NOKTASI DEĞİŞTİ
Şirket, geride kalan 15 yılda dünya çapında 78 ülkede milyarlarla ifade edebilecek kadar çok ebeveyne bu felsefeyi yansıtan çalışmalarla ulaştı ve ulaşmaya devam ediyor.
Handem Çelenkler, ilk yıllarda ‘Kirlenmek Güzeldir’ ile giysilerini kirletme endişesinin çocukları özgürce oyun oynamaktan alıkoyduğunu anlatırken, yıllar içerisinde oyun oynamanın ve deneyimleyerek öğrenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimindeki rolüne odaklandıklarını ifade ediyor.
Çelenkler, “Hayata geçirdiğimiz her kampanyanın başrolünde tüketicilerimizin yer almasına özen gösterdik ve tek taraflı bir iletişimle yetinmedik. Dönemin getirdiği değişimin ebeveynlerde yarattığı endişe ve beklentilerine odaklanarak onların değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni kampanyalarımızı
hayata geçiriyoruz“ diye konuşuyor.
ÇOCUKLUK ANILARI
2017 yılında ise OMO ‘Kirlenmek Güzeldir’ çatısı altında yeni bir sloganı marka dünyasına kattı ve tüketicilerine ‘#anıbiriktir’ diye seslendi. Burada çıkış noktası günümüzün en büyük sorunlarından olan ‘zamansızlık’ oldu.
Çocukların gelişiminde mutlu çocukluk anılarının yanı sıra anne ve babalarıyla kurdukları etkileşim, oynadıkları oyunlar ve konuşmaların etkisine odaklanarak hayatın artan temposu içinde anne ve babaların çocuklarıyla geçirebilecekleri değerli anlara, anılara dikkat çekildi.
Handem Çelenkler, bu konuda şunları söylüyor: “#anıbiriktir’e 2018 yılında ‘Çocukla Çocuk Ol’ diyerek devam ettik. 2016 yılından bu yana tüm dünyada 2,5 milyon çocuğun hayatında dokunan ve Aktif Yaşam Derneği tarafından 2018 yılında Türkiye’ye taşınan Okul Dışarıda Günü’ne destek verdik.”
YENİ MESAJ
OMO bu yıl ise ‘O çocuk hala içinde’ mesajıyla ilerliyor. Marka, yeni reklam filmi ile ebeveynlere çarpıcı bir soru soruyor: “Çocukluğun çocuğunla arkadaş olsa nasıl olurdu?” Handem Çelenkler, çocuklarla anlamlı bir ilişki kurmak için en doğal yollardan biri olan oyunun yetişkinlerin dünyasını da zenginleştirdiğine dikkat çektiklerini söylüyor.
Çelenkler, “Yetişkinleri içlerindeki çocuğu uyandırmaya, hayatlarındaki çocuklarla kirlenmenin tadına vararak doyasıya oyun oynamaya ve birlikte güzel anılar biriktirmeye çağırıyoruz” diyor.
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