Socar Türkiye’den ikinci kampanya yolda
SOCAR, yeni reklam kampanyasında Türkiye’deki yatırımlarının yerli üretime katkısına dikkat çekiyor. ‘Dışarıdan Almıyoruz’ reklam filmi, ulusal kanallar ve dijital mecralarda boy gösteriyor. Şirket, yılın ikinci yarısı için de bir reklam kampanyası planlıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Geçen yılki reklam kampanyasında ‘Birlikteyiz, güçlüyüz’ sloganıyla yola çıkan ve daha çok adını duyurmaya odaklanan SOCAR Türkiye, bu yıl ise Türkiye’deki yatırımlarının yerli üretime katkılarını anlatıyor.
Bu kez ‘Dışarıdan Almıyoruz’ reklam filmiyle ulusal kanallar ve dijital mecralarda boy gösteren SOCAR Türkiye, ‘Azerbaycan’ın enerjisi, Türkiye’nin gücü’ sloganına vurgu yapıyor.
İki kardeş ülkenin birlikteliğinden aldığı güçle dev yatırımlarını art arda faaliyete geçiren SOCAR’ın çalışanlarıyla arasındaki güçlü bağı anlatan bu yeni filminde, şirketin Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma misyonuna dikkat çekiliyor.
Ünlü oyuncu Okan Yalabık’ın seslendirdiği reklam filminde, daha iyi bir gelecek için yola çıkan SOCAR’ın Türkiye’nin ulaşım, elektrik, tarım gibi temel sektörlerine yaptığı katkı ve bunun sonucunda ülke ekonomisinin dışarıda hayranlık uyandıran atılımı işleniyor.
DİJİTALDE ÜÇ FİLM
SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, Türkiye’de önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtiyor. LeCompte, “Örneğin STAR Rafineri Türkiye’nin cari açığına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak.
2020 yılında BP ile ortak olarak Petkim’in yanına yeni bir yatırım yapacağız ve onun da cari açığa 5 milyar dolarlık bir etkisi olacak” diyor. Murat LeCompte, Türkiye ile Azerbaycan’ın ekonomik bağını daha da güçlendirmek için hız kesmeden çalıştıklarını, yeni reklam filminde de Türkiye için üretmenin önemine
vurgu yaptıklarını ifade ediyor.
Murat LeCompte, cari açığı ve dışa bağımlılığı azaltacak yerli üretimin büyüme yolunda büyük önem teşkil ettiğini söylüyor. LeCompte, sözlerine şöyle devam ediyor: “SOCAR olarak bu stratejiye yaptığımız katkının altını çizmek ve çalışmalarımızı tüm Türkiye’ye aktarmak için bu imaj filmini hazırladık. Kısa bir süre içinde sadece dijital mecralarda yayınlanacak üç tamamlayıcı filmimiz daha olacak. Yılın ikinci yarısında yeni bir reklam kampanyası daha planlıyoruz.”
SOCAR Türkiye’nin faaliyetleriyle yerli üretime katkısının işlendiği, dışarıdan artık daha az hammadde alınacağının altını çizen film beş günde tamamlanırken çekimler İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirildi.
EĞİTİME KATKI
SOCAR Türkiye eğitime katkı amaçlı bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi de yürütüyor. Şirketin İzmir’de lise öğrencilerinin inovatif düşünme becerilerini geliştirmek için başlattığı ve Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan inovatif düşünme ve girişimcilik projesi ‘Dersimiz: Girişimcilik’in ilk dönemi tamamlandı. Proje bu yıl 10 lisede gerçekleşti. Önümüzdeki yıl 10 lise daha projeye dahil olacak.
Murat LeCompte, “Bu projeyle girişimcilik kavramını liselerimizde yaygınlaştırmayı ve öğrencilerimizin iş becerilerine şimdiden hakim olmalarını amaçlıyoruz. Öğrencilerden yaşadıkları yerdeki bir soruna çözüm getirecek bir proje geliştirmelerini istedik ve birçok güzel proje çıkardılar”diyor.
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