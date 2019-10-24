159 projeye destek verdi
Sabancı Vakfı, hibe programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını “Ekim Zamanı” toplantısında bir araya getirdi.
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, 2018-2019 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 10 sivil toplum kuruluşunun (STK) proje hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı.
Sabancı Vakfı, 12 yılda, 159 projeye, 23 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği verdi.
Önceki haber Genel müdür yardımcısı oldu
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?