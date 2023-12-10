AA muhabirinin haberine göre talaş, odun veya ağaç atıklardan elde edilen peletlerin yakıt olarak kullanıldığı sobalara son yıllarda ilgi artıyor. İşte esnafın anlattıkları...

1 İLGİ NEDEN ARTIYOR? Habere göre pelet sobalar özellikle teraslı evlerde ve hobi bahçelerinde tercih ediliyor. Yanma potasındaki peletlerin, otomatik yüklemeli ve ateşlemeli şekilde yakılmasıyla çalışan ve "yeni nesil" olarak adlandırılan pelet sobaların üretim ve kullanımı, kömüre oranla daha az kül çıkarması ve çevre dostu olması nedeniyle artıyor.

2 SOBACILAR ÇARŞISI Ankara'nın Ulus semtinde yer alan tarihi Sobacılar Çarşısı esnafı, yurt içi ve dışından gelen kuzine, şömine ve pelet soba taleplerini karşılamak için yoğun mesai yapıyor.

3 Yurt dışındaki Türkler sobayla döndü Çarşıda 1978 yılından beri soba üretimi yapan Yüksel Kaymak, AA muhabirine, firma olarak son 5 yılda pelet soba üretimine ağırlık verdiklerini, tasarımlarıyla da Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldıklarını söyledi.

4 AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ ETTİK Kaymak, geçen yıl doğal gaz sıkıntısı yaşayan Avrupa ülkelerine pelet soba ihraç ettiklerini dile getirerek, "Almanya ve Hollanda başta olmak üzere 5 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl da Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarına pelet sobası sattım." dedi.

5 İLGİ DAHA DA ARTACAK Şu an perakende siparişlere yetişemediğini belirten Kaymak, söz konusu sobalara ilginin gelecek yıllarda artacağına değindi.

6 DAHA AZ KÜLÜ ÇIKIYOR Kaymak, pelet sobaların vatandaşlarca tercih edilme nedenine ilişkin ise "Kömüre oranla külü daha az çıkıyor ve dumanı yok. Diğer yakıtlara göre en az yüzde 30 daha ekonomik ve çevre dostu. Bu nedenle insanlar da tercihlerini bu sobadan yana kullanıyor." ifadelerini kullandı.

7 ESTETİK DURUYOR Bir başka soba imalatçısı Muharrem Soylu da son yıllarda görsel açıdan estetiği olan, modern ve şömine türü sobaların tercih edildiğini dile getirdi.

8 ÖZELLİKLE HOBİ BAHÇELERİNE SATTIK Soylu, özellikle hobi bahçelerine yönelik bu tür sobaların satışını yaptıklarını aktararak, "İsteyen şömine, isteyen de pratik olduğu için pelet soba tercih ediyor. Bu yıl soba fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 50 artış oldu. Vatandaş da alım gücüne göre tercihte bulunuyor." diye konuştu.

9 EKONOMİK DİYE TERCİH ETTİM Çarşı içerisinde anahtarcılık yapan Bülent Demirdöven, bu yıl dükkanını ısıtmak için pelet soba kullanmaya başladığını söyledi. Demirdöven, daha önce elektrikli ısıtıcı kullandığını, tasarruf sağlamak amacıyla söz konusu sobayı tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Pelet sobalar gerek ısıtma gerekse kullanım kolaylığı açısından avantaj sağlıyor. Kül atığının olmamasının da sağlık açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dükkanımın yanı sıra hobi bahçemde de bu sobayı tercih ediyorum."

10 USTA SAYISI AZALIYOR Ankara Sobacı, Madeni Eşya Döşeme Sanatkarları ve Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Eyüp Irmak da son yıllarda kovalı, kuzine, şömine ve pelet sobalara talep olduğuna ancak üretim yapan usta sayısının giderek azaldığına dikkati çekti.

11 İLGİ ARTIYOR AMA ÇIRAK YETİŞMİYOR Irmak, birçok sektörde olduğu gibi kendi sektörlerinde de yetiştirecek çırak bulamadıklarını bildirerek, şunları kaydetti: "Sobaya talep var. Son yıllarda sobalar ısınma amacından ziyade görsel amaçlı tercih ediliyor. Özellikle hobi bahçeleri ve teraslı evlerde bu tür sobalar kullanılıyor ancak bunları üretecek çırak yetişmiyor. Talep çok, üretim yok."

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