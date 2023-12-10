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  • 'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'

'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'

Esnafa göre sobalara olan ilgi geri dönüyor... Çünkü özellikle hobi bahçelerinde, teraslarda görsel olarak pelet sobalar tercih ediliyor.

10 Aralık 2023 | 11:02
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'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'

AA muhabirinin haberine göre talaş, odun veya ağaç atıklardan elde edilen peletlerin yakıt olarak kullanıldığı sobalara son yıllarda ilgi artıyor. İşte esnafın anlattıkları...

1
İLGİ NEDEN ARTIYOR?

İLGİ NEDEN ARTIYOR?

Habere göre pelet sobalar özellikle teraslı evlerde ve hobi bahçelerinde tercih ediliyor. Yanma potasındaki peletlerin, otomatik yüklemeli ve ateşlemeli şekilde yakılmasıyla çalışan ve "yeni nesil" olarak adlandırılan pelet sobaların üretim ve kullanımı, kömüre oranla daha az kül çıkarması ve çevre dostu olması nedeniyle artıyor.
2
SOBACILAR ÇARŞISI

SOBACILAR ÇARŞISI

Ankara'nın Ulus semtinde yer alan tarihi Sobacılar Çarşısı esnafı, yurt içi ve dışından gelen kuzine, şömine ve pelet soba taleplerini karşılamak için yoğun mesai yapıyor.
3
Yurt dışındaki Türkler sobayla döndü

Yurt dışındaki Türkler sobayla döndü

Çarşıda 1978 yılından beri soba üretimi yapan Yüksel Kaymak, AA muhabirine, firma olarak son 5 yılda pelet soba üretimine ağırlık verdiklerini, tasarımlarıyla da Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldıklarını söyledi.
4
AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ ETTİK

AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ ETTİK

Kaymak, geçen yıl doğal gaz sıkıntısı yaşayan Avrupa ülkelerine pelet soba ihraç ettiklerini dile getirerek, "Almanya ve Hollanda başta olmak üzere 5 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl da Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarına pelet sobası sattım." dedi.
5
İLGİ DAHA DA ARTACAK

İLGİ DAHA DA ARTACAK

Şu an perakende siparişlere yetişemediğini belirten Kaymak, söz konusu sobalara ilginin gelecek yıllarda artacağına değindi.
6
DAHA AZ KÜLÜ ÇIKIYOR

DAHA AZ KÜLÜ ÇIKIYOR

Kaymak, pelet sobaların vatandaşlarca tercih edilme nedenine ilişkin ise "Kömüre oranla külü daha az çıkıyor ve dumanı yok. Diğer yakıtlara göre en az yüzde 30 daha ekonomik ve çevre dostu. Bu nedenle insanlar da tercihlerini bu sobadan yana kullanıyor." ifadelerini kullandı.
7
ESTETİK DURUYOR

ESTETİK DURUYOR

Bir başka soba imalatçısı Muharrem Soylu da son yıllarda görsel açıdan estetiği olan, modern ve şömine türü sobaların tercih edildiğini dile getirdi.
8
ÖZELLİKLE HOBİ BAHÇELERİNE SATTIK

ÖZELLİKLE HOBİ BAHÇELERİNE SATTIK

Soylu, özellikle hobi bahçelerine yönelik bu tür sobaların satışını yaptıklarını aktararak, "İsteyen şömine, isteyen de pratik olduğu için pelet soba tercih ediyor. Bu yıl soba fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 50 artış oldu. Vatandaş da alım gücüne göre tercihte bulunuyor." diye konuştu.
9
EKONOMİK DİYE TERCİH ETTİM

EKONOMİK DİYE TERCİH ETTİM

Çarşı içerisinde anahtarcılık yapan Bülent Demirdöven, bu yıl dükkanını ısıtmak için pelet soba kullanmaya başladığını söyledi. Demirdöven, daha önce elektrikli ısıtıcı kullandığını, tasarruf sağlamak amacıyla söz konusu sobayı tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Pelet sobalar gerek ısıtma gerekse kullanım kolaylığı açısından avantaj sağlıyor. Kül atığının olmamasının da sağlık açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dükkanımın yanı sıra hobi bahçemde de bu sobayı tercih ediyorum."
10
USTA SAYISI AZALIYOR

USTA SAYISI AZALIYOR

Ankara Sobacı, Madeni Eşya Döşeme Sanatkarları ve Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Eyüp Irmak da son yıllarda kovalı, kuzine, şömine ve pelet sobalara talep olduğuna ancak üretim yapan usta sayısının giderek azaldığına dikkati çekti.
11
İLGİ ARTIYOR AMA ÇIRAK YETİŞMİYOR

İLGİ ARTIYOR AMA ÇIRAK YETİŞMİYOR

Irmak, birçok sektörde olduğu gibi kendi sektörlerinde de yetiştirecek çırak bulamadıklarını bildirerek, şunları kaydetti: "Sobaya talep var. Son yıllarda sobalar ısınma amacından ziyade görsel amaçlı tercih ediliyor. Özellikle hobi bahçeleri ve teraslı evlerde bu tür sobalar kullanılıyor ancak bunları üretecek çırak yetişmiyor. Talep çok, üretim yok."
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