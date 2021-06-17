Gıda perakendesinin önemli markalarından BİM önemli bir başarıya imza attı. Sadece BİM mağazalarında satılan 46 özel markalı ürün, gıda ve içeceklerin değerlendirilmesinde önde gelen kuruluşlardan biri olan Uluslararası Tat Enstitüsü’nden (International Taste Institute) Lezzet Ödülü sertifikası kazandı.

BİM’in kendi markası olarak sadece BİM mağazalarında satılan ürünlerden Buono yüzde 85 Kakaolu Bitter Çikolata, Top Stars Üzümlü Çikolata Draje, Top Stars Fındıklı Çikolata Draje, Pasta Veneta makarna çeşitleri ve Sırım Riviera Zeytinyağı gibi toplam 46 ürün Lezzet Ödülü sertifikası aldı.

BİM İcra Kurulu Üyesi ve COO’su Galip Aykaç kazanılan ödüllerle ilgili şunları söyledi:

“Mağazalarımızda sattığımız kendi markalarımıza ait ürünlerden 46’ sının böyle bir başarı elde etmesinden mutlu olduk. Müşterilerimize her zaman en kaliteli ürünleri sunmaya odaklandığımızdan bu sonuçlar bizim için sürpriz olmadı. Ürünlerimizi değerli kılan aldıkları ödüllerden ziyade o ürünlerle müşterilerimizin hayatlarına dokunduğumuz ve mutlu ettiğimiz anlardır. Hep buna odaklandık ve bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.”

Kör tadım yapılıyor

Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü 2005 yılında kuruldu ve kurulduğu günden bu yana on beş binden fazla farklı ürünü değerlendirdi. Profesyoneller tarafından tüketici gıda ve içecek ürünlerinin değerlendirilmesi ve tescillenmesi konusunda öncü kuruluşlardan biri olarak kabul edilen enstitüde alanında tanınmış şefler görev yapıyor. Enstitü 100’den fazla ülkeden gelen gıda ve içeceklerin değerlendirmelerini yapıyor ve tat kalitelerini yükseltmeleri için üreticilere yardımcı oluyor.