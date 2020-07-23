Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgın sürecinde verilen kredi borçlarının 3 ay ertelenmesinin perakende sektörüne rahat bir nefes aldıracağını dile getirdi.

Öncel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Pandemi sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden” şeklindeki açıklamasına ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Mağazaların 2 – 3 ay kapalı kaldığı için e-ticaret haricinde ciroların neredeyse sıfırlandığını belirten Öncel, şunları kaydetti:

“1 Haziran’da mağazalarımızı açtık ancak cirolar beklediğimiz düzeye ulaşmadı. Özellikle hazır giyim ve yeme içme kategorilerinde ortalama ciro yüzde 35-50 bandında gerçekleşti. Mevcut ciro bazı mağazalarda kirayı bile karşılamıyor. Yeni sezon için ürün yaptıracak firmalar ciddi bir finansman sıkıntısı içindeydi. Kredi borçlarının 3 ay ertelenmesi sektöre rahat bir nefes aldıracak.

Başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması konusunda da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un yoğun çaba gösterdiğini yakından biliyoruz. Kendisine markalarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz.”