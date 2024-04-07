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Hepsiburada Ramazan ayı alışveriş trendlerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ramazanda temel tüketim ve gıda ürünlerine olan talep zirveye ulaştı.

07 Nisan 2024 | 19:22
Hepsiburada Ramazan ayı alışveriş trendlerini açıkladı.

İftar sonrası saatler, özellikle 20.00-22.00 arası, alışverişin en yoğun olduğu zaman dilimi olarak kayıtlara geçti. Sahur vakitlerinde ise site trafiği ramazan öncesine göre üç kat artış gösterdi.

  • Hepsiburada verilerine göre, hurma, kahve, yağ ve helva tüketiminde büyük artışlar yaşandı. Hurmada satışlar yüzde 220, lokumda ise yüzde 273 artış gösterdi.
  • Bal ve ramazan paketleri satışlarında sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 387'lik yükseliş dikkati çekerken, reçellerde yüzde 155, glutensiz ürünlerde ise yüzde 42'lik bir artış yaşandı.
  • Ramazan ayında ayrıca temel tüketim kategorisinde ıslak temizleme mendilleri, kağıt ürünleri ve bulaşık deterjanları da yükseliş trendi gösterdi.
  • Küçük ev aletleri ve züccaciye kategorilerinde de ramazanın etkisi gözlendi. 
  • Şarjlı süpürgelerde yüzde 120, kahve makinelerinde yüzde 201, süpürgelerde yüzde 168 ve blenderde yüzde 176 satış artışı görüldü. Sofra ve mutfak gereçlerinde ise düdüklü tencereler ve yemek takımlarında önemli satış artışları dikkati çekti.

Öte yandan giyim kategorisinde pijama satışları başı çekti. Pantolon, gömlek, elbise ve mont gibi ürünlerin satışlarında da artış oldu. Bahar mevsimiyle havaların ısınması, yaz mevsiminin de yaklaşmasıyla şort ve etek satışlarında yükseliş tespit edildi. Kozmetikte ise yüz bakım ürünleri, parfümler ve vücut bakım ürünleri en çok tercih edilenler arasında yer aldı. AA

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