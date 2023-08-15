ARA
Bist 100
7690,75
-0,6%
Bist 100
Dolar/TL
27,0598
0,0709%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5861
0,346%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0925
0,1747%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1659
0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Benzine yeni zam geliyor

Akaryakıta yapılan zamlar devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam bekleniyor.

15 Ağustos 2023 | 09:57
Son Güncellenme: 15 Ağustos 2023 | 12:01
0
Benzine yeni zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelecek. Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38,23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL’ye yükselecek.

Motorinde seçim sonrası üç aydaki zam oranı yüzde 106,4'e ulaştı.Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 37,71 TL'ye yükseldi.

Benzinde de seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 90,4'e ulaştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1659,31 0,06%
  • ALTIN ONS 1907,27 -0,01%
  • BIST 100 7690,75 -0,6%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0598 0,0708%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5686 0,2865%
  • EURO/USD 1,0927 0,193%
  • INGILIZ STERLINI 1,27334 0,36533%
  • JAPON YENI 145,415 -0,1%
  • KANADA DOLARI 1,3477 0,12109%
  • RUS RUBLESI 97,625 0,6443%
Günün En Çok Okunanları
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Benzine yeni zam geliyor
Benzine yeni zam geliyor
Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklık 10 derece artacak
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Benzine yeni zam geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL