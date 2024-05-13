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Margün Enerji’den (MAGEN) İspanya'da şirket açıklaması

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a 'İspanya'da Şirket Kurulumu Hakkında' açıklama yapıldı.

13 Mayıs 2024 | 10:04
Margün Enerji’den (MAGEN) İspanya'da şirket açıklaması

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün (13 Mayıs 2024) KAP'a yapılan bildirim şöyle: 
Şirketimizin 24.04.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında; yurt dışı (Avrupa, ABD, Kanada, Avusturalya ve İngiltere'de) büyüme hedeflerimiz kapsamında, sürdürülebilirlik ilkeleri, ESG kriterleri çerçevesinde ve inovasyon odaklı stratejimiz doğrultusunda; İklim teknolojileri alanında greenfield ve/veya brownfield projeler, satın alma ve birleşmeler (M&A) ayrıca kendi alanlarında uzmanlaşmış global şirketler ile stratejik ortaklıklar, finansal ortaklıklar ve ticari iş birlikleri yapmak suretiyle yatırımlar yapılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda Hollanda'da %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde 1.000.000 Euro başlangıç sermayesiyle 26.04.2024 tarihinde Margun Climatech B.V. ünvanlı şirketimiz kurulmuştu. Margun Climatech B.V.‘nın bugün (13.05.2024 tarihinde) gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, iklim teknolojileri alanında yatırımlar yapmak üzere İspanya'da şirket kurulmasına ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımız süreç hakkında gelişme oldukça bilgilendirilecektir.

 

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