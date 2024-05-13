Analiz l Haftalık bülten (Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık)

Borsa endeksi geçen hafta oldukça sınırlı bir şekilde %0.57 gerileme gösterdi. Yatay bir hafta geride kaldı diyebiliriz. Endeksin 325$ seviyesindeki direncinde beklediğimiz bir süreç görülüyor. Mevcut direnç seviyesinde satışların sınırlı kaldığını ve endeksi daha aşağı itecek güçte satışların olmadığını izliyoruz. Türkiye’ye yönelik çıkan pozitif raporlar, TL ‘ye yönelik alım yönündeki haberler ve yabancı ilgisi hisse senedi piyasalarını dirençli kılmakta. Geçen hafta TCMB rezervlerindeki artış, Nisan ayı yabancı hisse alımının 78.6mn$ seviyesinde oluşması gibi haberler, 5 yıllık CDS puanının 267 baz puana kadar gerilemesi, ekonomi yönetiminin iletişim kanallarını açık tutması ve verilen güven verici mesajlar ve küresel piyasalardaki ılımlı seyirler piyasalardaki iştahın yüksek kalmasına yardımcı olmakta. Bu ve bunun gibi gelişmeler, endeksin kritik direnç seviyesinden şiddetli kar satışlarının gelmesini önlüyor diyebiliriz. Borsada bilançolar devam etmekte. Halen 12 aylık verilerini açıklamayan şirketler olduğu gibi, 3 aylık verilerini açıklamaya başlayan şirketlerde bulunuyor. Bankalar, Sigorta şirketleri 3 aylık sonuçlarını açıklamaya başladılar. Son olarak Ereğli 1Ç24 sonuçları ile beklentileri güçlendirirken, Cuma günü endekse en çok katkı sağlayan hisse oldu. Cuma günü gelen ISCTR 1Ç24 sonuçları beklentilerin üzerinde geldi. Sonuçlarda bankacılık dışı faaliyetlerden gelen gelirlerin ve vergi etkisinin ağırlıkta olduğu söylenebilir. Bankalarda genelde bankacılık faaliyeti gelirlerinde geçen yıla kıyasla zayıflama görülüyor. Genel olarak analistler tarafından beklenen bir gelişme. Piyasada enflasyon muhasebesi sonuçlarının yarattığı kafa karışıklığı bir süre daha devam edebilir. O nedenle sanayi şirketlerinin TMS29 hariç verilerini de yayınlamaları önem arz ediyor. Çünkü enflasyon muhasebesi bir muhasebe tekniği nede ile farklılıklar çıkarıyor ve şirketlerde aslında mevcut olmayan nakit çıkışı girişi gibi sonuçlar yaratıyor. Piyasada buna yönelik karışıklıklar devam edebilir.



Kaynak: Matriks Haberler / Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.

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