ARA
Bist 100
10206,93
-0,11%
Bist 100
Dolar/TL
32,2175
-0,3914%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7492
-0,4358%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0777
0,0441%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2428,49
-1,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Frito Lay'e rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla şekerleme pazarlarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

13 Mayıs 2024 | 11:27
Frito Lay'e rekabet soruşturması

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Frito Lay hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Ön araştırma döneminde yapılan incelemelerde, Kurulca, şirketin Türkiye'deki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edildi.

Öte yandan, Frito Lay, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet gösteriyor.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2428,49 -1,07%
  • ALTIN ONS 2344,5 -0,68%
  • BIST 100 10206,93 -0,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,867 0,077%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36742 0,00512%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,815 0,033%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2175 -0,3914%
  • EURO/DOLAR 1,0777 0,0441%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7492 -0,4358%
  • STERLIN/DOLAR 1,2523 -0,02036%
Günün En Çok Okunanları
Yaz portföyü nasıl olmalı?
Şahinler Holding yeni alanlarla büyüyor
Şahinler Holding yeni alanlarla büyüyor
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
“Üç alanda dengeli şekilde ilerleyeceğiz"
“Üç alanda dengeli şekilde ilerleyeceğiz"
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Bakan Yardımcısı Sayan'dan güneşteki patlamalara ilişkin açıklama
Bakan Yardımcısı Sayan'dan güneşteki patlamalara ilişkin açıklama
2023 mali yılı net karı yüzde 70 yükselen Honda'dan 'hibrit' vurgusu
GERİ
İLERİ
Yaz portföyü nasıl olmalı?
Şahinler Holding yeni alanlarla büyüyor
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
“Üç alanda dengeli şekilde ilerleyeceğiz"
Şahinler Holding yeni alanlarla büyüyor
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
“Üç alanda dengeli şekilde ilerleyeceğiz"
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
“Üç alanda dengeli şekilde ilerleyeceğiz"
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Bakan Yardımcısı Sayan'dan güneşteki patlamalara ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL