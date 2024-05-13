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Ersu'dan 'Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine' ilişkin açıklama

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) bugün 'Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri' hakkında KAP'a bildirimde bulundu.

13 Mayıs 2024 | 09:56
Ersu'dan 'Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine' ilişkin açıklama

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'den bugün (13 Mayıs 2024) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Borsa İstanbul A.Ş.'nin  10.05.2024 tarihli  E-18454353-100.06-26206 sayılı yazısı  ile Şirketimiz payları  üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve  miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.    

 

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