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İsrail-Filistin çatışması sonrası petrol fiyatları fırladı, altın da yükselişte

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar petrol ve altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi.

09 Ekim 2023 | 09:57
Son Güncellenme: 09 Ekim 2023 | 11:11
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İsrail-Filistin çatışması sonrası petrol fiyatları fırladı, altın da yükselişte

Hafta sonu artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 8,7'lik düşüşle kapatmasına karşın, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmesinin küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleriyle yeni haftaya yükselişle başladı. Saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,19 artışla 87,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,72 dolardan alıcı buldu.

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu ve yükselen petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini de artırabileceğini ifade etti.

Çin'deki toparlanma sinyali fiyat artışını destekliyor

Çin'de kutlanan geleneksel Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil haftasında, ülke içinde seyahat edenlerin sayısının Kovid-19 salgını öncesi seviyelere çıktığını gösteren veri akışı, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkede talebin toparlanacağı algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Çin Turizm ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim tarihlerindeki tatilde, 826 milyon kişi ülke içinde seyahat ederken iç turizmden elde edilen toplam gelir 753,4 milyar yuana (103 milyar dolar) çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 88,68 ile 89,68 dolar aralığının direnç, 87,00 ile 86,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Altın da yükselişte

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 1,5 artışla 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.710 liradan, Cumhuriyet altını 11.080 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1 artışla 1.850 dolardan işlem görüyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, güvenli liman varlıklardan olan altında talebin güçlendiği görülüyor.

Analistler, bölgeden gelecek haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini kaydederek, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini ifade etti.

Özellikle ABD'de yükseliş eğilimini sürdüren tahvil faizlerinin, altının alternatif maliyetini artırdığını ve ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, haftanın devamında ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin, altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 ve 1.825 doların destek, 1.870 direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

 

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