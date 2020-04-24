İstanbul’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.571,00 lira oldu. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.729 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD’de dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 dolar, gram altında ise 390-400 lira bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: ÇARŞAMBA CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 384,50 384,70 387,00 387,20 Cumhuriyet Ata Lira 2.534,00 2.555,00 2.550,00 2.571,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 351,00 355,00 353,00 357,00 Lira(Tam) Ziynet 2.476,00 2.496,00 2.492,00 2.512,00 Yarım Ziynet 1.238,00 1.248,00 1.246,00 1.256,00 Çeyrek Ziynet 619,00 624,00 623,00 628,00